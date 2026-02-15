TECH & GADGETS

Îngrijirea animalelor, revoluționată de un adolescent de 17 ani: A creat o aplicație cu inteligența artificială, după ce câinele său s-a îmbolnăvit

Raluca Alexe 15 februarie 0 comentarii
Câine care stă pe fotoliu alături de un bărbat sursa foto: Freepik

Un adolescent de 17 ani a revoluționat îngrijirea animalelor cu ajutorul unei aplicație pe bază de inteligență artificială. Anshul Bhatt a decis să facă ceva pentru toate blănoasele de companie, după ce câinele său a primit diagnosticul de artrită.

Inspirat de nevoia de a identifica problemele de sănătate ale animalelor mai devreme, Anshul a creat aplicația PawPath. Această aplicație folosește un sistem de inteligență artificială care folosește senzori de mișcare și învățare automată pentru a detecta semnele precoce ale afecțiunilor ortopedice sau neurologice la câini.

„Această experiență m-a făcut să realizez cât de invizibile pot fi bolile în stadiu incipient la animale. Dacă le-am putea detecta mai devreme, rezultatele ar fi complet diferite”, a declarat Anshul.

Potrivit YourStory.com, aplicația a fost montată pe un dispozitiv portabil și accesibil ce poate fi utilizat atât în adăposturi, cât și în clinici veterinare, oferind specialiștilor informații rapide despre starea de sănătate a animalelor. Astfel, se pot prioritiza îngrijirile medicale, fără a înlocui însă examenele clinice.

Pentru a reuși să dezvolte acest sistem, Anshul s-a folosit de instrumente ca ChatGPT și alte instrumente OpenAI. Acestea l-au ajutat să înțeleagă noi concepte destul de completeze și să creeze codul informativ necesar. Potrivit adolescentului, inteligența artificială a funcționat ca un adevărat colaborator sau chiar îndrumător în demersul său științific.

sursa foto: Freepik

