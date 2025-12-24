Inspirat de câinele său, Christian a creat de la zero aplicația care ajută stăpânii să-și plimbe animalele în siguranță

Pierderea locului de muncă s-a transformat într-o oportunitate neașteptată pentru un britanic din Devon, care a decis să își reinventeze viața profesională cu ajutorul pasiunii pentru câini și al tehnologiei.

Christian a creat aplicația pe care o căuta de opt ani

Christian Jones a pus bazele unei aplicații dedicate plimbărilor de câini, după ce și-a dat seama că nu există un instrument care să răspundă cu adevărat nevoilor stăpânilor de animale.

Totul a început odată cu adopția lui Bud, un Staffordshire Terrier energic, pentru care Jones căuta constant trasee noi și sigure de plimbare. Frustrat de lipsa unei aplicații care să ofere informații detaliate și relevante pentru plimbătorii de câini, ideea a rămas în mintea lui ani la rând. Momentul decisiv a venit în aprilie 2025, când a fost concediat și a realizat că are timp și motivație să își creeze propria soluție, scrie BBC.

„Mi-am dorit o aplicație care să conțină exact informațiile de care am nevoie ca stăpân de câine”, a explicat Jones. „De la tipul traseului, dacă este aglomerat sau nu, dacă plimbarea este circulară sau liniară, până la semnalul telefonului mobil, tipul de încălțăminte recomandat sau prezența animalelor sălbatice – toate pot face diferența, mai ales dacă ai un câine cu instinct de pradă ridicat”.

A învățat singur programare

Christian Jones a învățat singur programare și a construit aplicația de la zero, fără sprijin extern, dorind să creeze exact produsul pe care îl căuta de aproape opt ani. În perioada de dezvoltare, aplicația a fost gratuită, iar conținutul s-a bazat pe contribuțiile comunității locale, utilizatorii fiind încurajați să înregistreze și să adauge trasee noi.

Înainte de lansarea oficială, Jones a testat aplicația în zona în care locuiește, reușind să documenteze 55 de plimbări diferite în tot atâtea zile. Răspunsul vecinilor a fost rapid și pozitiv, iar în prezent aplicația are deja peste 250 de utilizatori activi.

Pe lângă utilitatea practică, dezvoltatorul spune că aplicația i-a oferit și un beneficiu neașteptat: interacțiunea socială. „De fiecare dată ajung să stau de vorbă cu cineva necunoscut timp de 15-20 de minute. Pentru cineva care lucrează pe cont propriu, acest contact uman a fost extraordinar”, a spus el.

Ce feedback a primit

Reacțiile utilizatorilor sunt, în mare parte, pozitive. Mulți consideră aplicația o idee excelentă care îi motivează să iasă mai des din casă și să exploreze noi zone alături de câinii lor, iar alții și-au exprimat îngrijorarea cu privire la „implicarea tehnologiei în toate”.