Toți stăpânii și-ar dori ca animalele lor să poată vorbi, iar un studiu global arată cum câinii înțeleg cu adevărat cuvintele oamenilor, chiar dacă nu le pot răspunde în același fel.

Înțeleg cu adevărat câinii cuvintele oamenilor?

În mod natural, animalele de companie scot sunete în încercarea de a comunica cu stăpânii lor. În lipsa capacității de a vorbi ca oamenii, câinilor li s-au pus la dispoziție diverse metode prin care să se exprime cel puțin apropiat de posesorii lor. Pentru că în ultimii ani s-au tot văzut dispozitive pe care câinii le apasă și exprimă ceva, oamenii de știință studiază mai amănunțit dacă animalele înțeleg cu adevărat cuvintele pe care le aud, dar le și apasă.

În 2019, Christina Hunger, logopedă din San Diego, a început să o învețe pe cățeaua ei, Stella, să folosească o placă de rezonanță – un dispozitiv cu butoane pe care animalul le apasă pentru a cere sau a spune ceva, cum ar fi „afară” sau „mâncare”. Femeia a folosit astfel de dispozitive pentru a-i învăța și pe cei mici să vorbească, astfel că s-a gândit că metoda poate da rezultate și în ceea ce privește câinii.

Stella a învățat peste 50 de cuvinte. A combinat chiar și până la cinci cuvinte la rând. Federico Rossano, profesor de științe cognitive la Universitatea din California, San Diego și expert în limbaj, a auzit de acești câini care au învățat cuvinte, dar a ridicat o întrebare: animalele chiar înțeleg cuvintele, sau doar apasă butoane la întâmplare?

Studiile anterioare asupra limbajului animalelor se concentraseră asupra primatelor și creaseră adesea controverse cu privire la bunăstarea animalelor, astfel că Rossano a fost sceptic la începutul studiului. Ulterior, Leo Trottier, absolvent de Științe Cognitive la UC San Diego și fondator al CleverPet și mai târziu al FluentPet, l-a contactat pe Rossano și i-a arătat imagini cu un câine care folosește la rândul lui, butoane pentru a se exprima.

Cel mai mare studiu din lume despre comunicarea animalelor

Astfel, Rossano a înțeles că sunt mulți câini care chiar reușesc să se exprime astfel. Astfel, aproximativ de 500 de persoane, împreună cu animalele lor, au dorit să participe la studiu. După pandemie, studiul s-a extins, adunând circa 10.000 de câini și 700 de pisici din 47 de țări de pe fiecare continent. Așa s-a desfășurat cel mai mare studiu realizat vreodată privind comunicarea animalelor.

Primele rezultate sugerează că unii câini înțeleg sensul anumitor cuvinte . De exemplu, combinații precum „afară” plus „oliță” sau „mâncare” plus „apă” au apărut mai des decât așteptările. Aproximativ 65 de câini folosesc în mod regulat 100 sau mai multe butoane, însă media este de nouă butoane per câine. Există și cazuri în care mulți câini folosesc 4, 3 sau niciun buton, pentru că își pierd interesul.

Câinii folosesc adesea cuvinte precum „mâncare”, „jucărie” și „afară”. Mulți preferă să apese pe „acum” în loc să aștepte, iar unele animale chiar inventează expresii. De exemplu, un câine a apăsat butonul „recompensă străin” pentru a întreba despre un vizitator care adusese recompense mai devreme.

„De aceea facem studiul. Pentru a oferi publicului o evaluare științifică imparțială a ceea ce se întâmplă cu acești câini. Un câine este un câine, nu un copil. Dar asta nu înseamnă că ar putea să nu aibă abilități cognitive asemănătoare cu cele ale unui copil mic. Și dacă acesta este cazul, ar trebui să știm, pentru că poate asta ne-ar determina să ne comportăm diferit și să ne ocupăm diferit de bunăstarea lor”, a explicat cercetătorul, potrivit earth.com.

