Interdicție de 7 ani pentru stăpânul care și-a înfometat caii de rasă. Cum au fost salvate animalele „grav subponderale”

Unui bărbat i s-a interzis să dețină cai timp de șapte ani, după ce organizația caritabilă RSPCA a constatat că animalele aflate în grija sa sunt „grav subponderale” și „au nevoie de îngrijiri urgente”.

Cai de rasă găsiți în stare critică

Kevin Roper, din Turnpike Road din Axbridge, Somerset (Marea Britanie), a recunoscut o infracțiune privind bunăstarea animalelor și a fost obligat să plătească 400 de lire sterline pentru cheltuieli de judecată și o suprataxă de 240 de lire sterline în timpul pronunțării sentinței la Curtea de Magistrați din North Somerset, pe 15 decembrie, notează BBC.

O anchetă RSPCA a constatat că acesta nu reușise să le ofere celor trei cai de rasă cob „îngrijirea de care aveau nevoie disperată”. Caii, numiți Brie, Halloumi și Cheddar, două fiind iepe gestante, au fost găsiți cu „oasele ieșind în afară” pe un teren din Winscombe, a declarat organizația caritabilă pentru animale. Inspectorul Kim Walters a vizitat terenul după ce a fost semnalată problema cailor deținuți de Roper.

Rahitici și la un pas de moarte

Potrivit lui Walters, unul dintre cai „părea letargic și reticent să pască. Am putut să-i văd cu ușurință oasele șoldurilor, coastele și coloana vertebrală, în ciuda faptului că avea o blană lungă”.

Inspectorul RSPCA a mai spus că a văzut un cal tânăr „subponderal”. „De asemenea, în turmă se afla o iapă căreia i-am putut vedea toate proeminențele osoase, iar oasele coloanei vertebrale și ale șoldului îi ieșeau în evidență”.

Cei trei cai se recuperează la organizația caritabilă HorseWorld din Bristol, iar iepele au fătat mânji sănătoși. Roper a susținut că își iubește caii și că nu este conștient de amploarea problemelor.

