Interpol: Traficul cu animale vii a atins un nivel record în 2025

Traficul cu animale vii a atins un nivel record în 2025, a anunţat joi organizaţia pentru coordonare poliţienească Interpol, la finalul unei operaţiuni care a făcut posibilă confiscarea a aproape 30.000 de animale şi identificarea a 1.100 de suspecţi, informează AFP.

Interpol trage semnalul de alarmă

În perioada septembrie-octombrie, au fost interceptate 6.160 de păsări, 2.040 de ţestoase, 1.150 de reptile, 208 primate, 46 pangolini şi 10 feline mari, alături de alte 19.415 animale sălbatice, un comerţ în creştere în mare parte din cauza cererii de animale de companie exotice, a precizat într-un comunicat Interpolul, instituţie cu sediul la Lyon, transmite Agerpres.

Operaţiunea a mobilizat forţe de ordine din 134 de ţări. În Qatar, autorităţile au arestat un individ care încerca să vândă un exemplar dintr-o specie de primate în pericol de dispariţie contra sumei de 14.000 de dolari pe reţelele de socializare. La rândul lor, autorităţile braziliene au identificat 145 de suspecţi şi au salvat peste 200 de animale sălbatice, destructurând o reţea de trafic cu tamarin-leu auriu.

Aceste reţele ”sunt din ce în ce mai mult legate de toate domeniile de criminalitate, de la trafic de droguri la traficul de fiinţe umane”, a afirmat secretarul general al Interpol, Valdecy Urquiza, citat într-un comunicat.

Întrucât aceste activităţi criminale sunt din ce în ce mai mult legate de criptomonede, colaborarea frontalieră şi partajarea de informaţii între forţele de ordine şi platformele financiare a fost determinantă pentru descoperirea fluxurilor financiare ilicite, a precizat organismul.

”Potrivit estimărilor, infracţiuni asociate speciilor sălbatice reprezintă 20 de miliarde de dolari pe an, însă natura clandestină a comerţului sugerează că cifra reală este mult mai ridicată”, se mai spune în document.

Mamiferele de talie mare nu sunt singurele vizate: aproape 10.500 de fluturi, păianjeni şi insecte au fost confiscate, iar traficul cu animale marine protejate este de asemenea în creştere.

Volumul cel mai important de trafic vizează resturi sau derivate de origine animală destinate medicinei tradiţionale sau consumului.

Interpolul a descoperi de asemenea o intensificarea a comerţului ilegal cu carne de animale sălbatice (maimuţe, girafe, zebre, antilope etc), cu o creştere notabilă a fluxului provenit din Africa spre Europa. În timpul operaţiunii, au fost confiscate în total 5,8 tone.

Comerţul ilegal cu plante a atins la rândul lui niveluri record. Forţele de ordine au confiscat de asemenea 32.000 de metri cubi de lemn, se mai spune în comunicat, care precizează şi că exploatările forestiere ilegale furnizează între 15% şi 30% din totalul lemnului comercializat pe plan mondial.