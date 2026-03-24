O intervenție neobișnuită a avut loc în Brașov, unde pompierii au fost chemați să salveze un cățel mult prea curios.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Pompierii din Brașov au salvat un cățel mult prea curios

Potrivit DSU Brașov, un beagle a rămas blocat cu capul într-un gard, după ce a încercat să exploreze împrejurimile. Curiozitatea, specifică rasei, l-a pus însă într-o situație periculoasă, din care nu a mai reușit să iasă singur, după cum se arată în postarea de pe Facebook a Departamentului pentru Situații de Urgență.

La fața locului a intervenit echipajul de descarcerare din cadrul Detașamentului 1 de Pompieri Brașov. Salvatorii au acționat cu grijă și răbdare, folosind tehnici specifice pentru a elibera animalul fără a-l răni. Operațiunea a fost una delicată, având în vedere starea de panică a câinelui, însă intervenția s-a încheiat cu succes.

Beagle-ul a fost eliberat în siguranță și a ajuns imediat în brațele stăpânilor, care l-au liniștit după sperietură. Reprezentanții ISU au transmis că astfel de situații nu sunt neobișnuite și că animalele, mai ales cele curioase, pot ajunge rapid în dificultate.

„Pentru noi, misiunea rămâne aceeași, indiferent de mărimea victimei: protejarea vieții sub orice formă”, au subliniat salvatorii.

