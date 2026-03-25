Autoritățile din Piatra Neamț acuză că intervențiile de capturare a câinilor de pe Muntele Pietricica sunt sabotate încontinuu. Echipele de ecarisaj întâmpină dificultăți majore în desfășurarea acțiunilor, nu doar din cauza terenului dificil, ci mai ales din cauza intervențiilor unor persoane care împiedică direct capturarea câinilor.

Potrivit Ziar Piatra Neamț, printre problemele semnalate se numără distrugerea sau deschiderea cuștilor-capcană, dar și eliberarea câinilor deja capturați. Astfel de acțiuni anulează practic eforturile echipelor din teren și fac ca animalele să revină rapid în aceleași zone, unde pot forma din nou haite. Mai grav este că animalele atacă oamenii care își plimbă câinii în zonă.

Autoritățile au atras atenția și în trecut că intervenția asupra capcanelor sau hrănirea câinilor pe domeniul public contribuie direct la menținerea fenomenului, însă nimic nu s-a schimbat între timp, ci situația chiar s-a agravat.

Din cauza acestor acțiuni vitrege, pericolul pentru cetățeni rămâne ridicat. Zona Pietricica este frecventată de oameni pentru plimbări și activități recreative, iar prezența haitelor de câini agresivi crește riscul de incidente. Specialiștii avertizează însă că astfel de intervenții neautorizate nu ajută nici animalele, nici comunitatea, ci doar prelungesc o problemă deja dificilă.

