Articole / Reportaje

Intervențiile de capturare a câinilor de pe Muntele Pietricica, sabotate constant: Persoanele care își plimbă animalele de companie sunt cele mai expuse atacurilor (VIDEO)

Raluca Alexe 25 martie 0 comentarii
capturare câini Pietricica sursa foto: Facebook / Ziar Piatra Neamț

Autoritățile din Piatra Neamț acuză că intervențiile de capturare a câinilor de pe Muntele Pietricica sunt sabotate încontinuu. Echipele de ecarisaj întâmpină dificultăți majore în desfășurarea acțiunilor, nu doar din cauza terenului dificil, ci mai ales din cauza intervențiilor unor persoane care împiedică direct capturarea câinilor.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro:

- articolul continuă mai jos -

Potrivit Ziar Piatra Neamț, printre problemele semnalate se numără distrugerea sau deschiderea cuștilor-capcană, dar și eliberarea câinilor deja capturați. Astfel de acțiuni anulează practic eforturile echipelor din teren și fac ca animalele să revină rapid în aceleași zone, unde pot forma din nou haite. Mai grav este că animalele atacă oamenii care își plimbă câinii în zonă.

Autoritățile au atras atenția și în trecut că intervenția asupra capcanelor sau hrănirea câinilor pe domeniul public contribuie direct la menținerea fenomenului, însă nimic nu s-a schimbat între timp, ci situația chiar s-a agravat.

Din cauza acestor acțiuni vitrege, pericolul pentru cetățeni rămâne ridicat. Zona Pietricica este frecventată de oameni pentru plimbări și activități recreative, iar prezența haitelor de câini agresivi crește riscul de incidente. Specialiștii avertizează însă că astfel de intervenții neautorizate nu ajută nici animalele, nici comunitatea, ci doar prelungesc o problemă deja dificilă.

  • Raluca Alexe este editor la Pets&Cats și se declară o iubitoare de viață, dar și de vieți. Parcursul ei profesional a pornit de la presa mondenă (WowBiz, SpyNews), ajungând să scrie cu plăcere despre animăluțele din toată lumea. A trecut prin mai multe redacții, printre care Național TV (reporter), România TV sau Fanatik (redactor) și crede cu tărie că o bună informare poate vindeca cele mai mari defecte ale oamenilor.

    Vezi toate articolele

, ,

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *