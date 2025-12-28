Interviu la final de an cu Daniela Popovici, femeia care îngrijește peste 1.200 de animale salvate: „Animalele sunt viața mea. Am renunțat la tot pentru ele, am și divorțat” (FOTO + VIDEO)

Daniela Popovici este omul care a ales să își transforme viața într-o misiune. Fondatoare a Adăpostului Măriuța, ea îngrijește zilnic peste 1.000 de animale abandonate, de la câini și pisici până la cai, măgari, vaci sau capre, într-un spațiu care se întinde pe patru hectare.

Pentru Daniela, salvarea animalelor nu este un proiect temporar, ci un mod de a trăi, asumat cu sacrificii uriașe, inclusiv renunțarea la viața personală. În spatele cifrelor impresionante stau povești dureroase, nopți nedormite, datorii și o luptă continuă pentru hrană și îngrijire, dar și o empatie rară pentru cele mai uitate suflete. Interviul de mai jos este mărturia sinceră a unei femei care a ales animalele, în fiecare zi, înaintea ei.

Lupta pierdută imediat după Crăciun pentru un cal lăsat singur de familie în fața morții

În urmă cu puține zile, a preluat un cal de la o familie care nu l-a îngrijit. Animalul era bolnav de tetanos, lăsat în ploaie și frig, căzut în curte timp de o săptămână și ceva. S-a zbătut pentru el și a făcut tot ce a fost posibil, însă, din păcate, nu și-a mai putut duce misiunea până la capăt.

Ai trăit recent un moment extrem de greu. Ce s-a întâmplat?

– Am luat un cal care era bolnav. A stat o săptămână la proprietar în curte, zăcând între viață și moarte. Fiul lor a sunat din Italia și le-a spus: „Luați-l de acolo, faceți ceva cu el”. Și ne-am dus noi după el. I-am făcut medicația necesară. Nu am plătit nimic pe el, l-am luat ca să îl ajutăm, dar nu am mai putut face nimic. Măcar ultimele ore le-a trăit bine, ultimele zile a stat la cald, în paie. S-a stins din viață acum două ore.

Câte animale ai în grijă, în total?

– Numai în curte am aproximativ 200 de câini, dintre care 80 de talie mică. În total, vorbim de aproape 800 de câini.

Dar animale mari?

– În jur de 400 de animale mari. Am 42 de văcuțe, 65 de măgăruși, 69 de căprițe și 6 oițe și peste 220 de cai. Adăpostul meu se întinde pe 4 hectare.

Se vede că ești extrem de atașată de cai. De ce?

– Caii sunt mai amărâți decât câinii. Sunt bătuți, puși la jug, obligați să tragă. Dacă aș fi avut doar câini, probabil nu aș fi avut nici 180.000 de urmăritori pe Facebook. Caii sunt invizibili pentru mulți, dar vizibili pentru alții. Caii sunt tare chinuiți în țara asta, le e foarte greu, iar după ce trag la căruță o viață sunt vânduți samsarilor pentru o mână de bănuți, iar ei îi trimit la abatoare. E ceva greu de suportat. Toată viața te ajută și tu îi abandonezi la final.

Criza din adăposturi: Daniela Popovici are datorii uriașe, dar continuă să salveze animale

Cum au mers donațiile în decembrie, luna în care oamenii sunt „mai buni”?

– În decembrie au crescut donațiile. Am avut datorii de 1,5 miliarde lei vechi pentru mâncare, am plătit 1,1 miliarde. Din 385 de milioane de lei vechi, am dat 285 de milioane pe alte datorii. În continuare mai am aproape 500 de milioane datorie. În ianuarie și februarie, donațiile scad drastic și acum începe bătălia. Oamenii trebuie să înțeleagă că animalele mănâncă și în ianuarie, și în februarie, și așa mai departe.

Reușești să faci față cu vaccinările și îngrijirea?

– Am făcut eforturi supraomenești să fie vaccinați, dar susținerea este foarte redusă. Cred că ar trebui să îi bag la dietă pe unii dintre câini, atât de greu ne este.

„Degeaba ai oameni dacă nu ai hrană”

Câți oameni te ajută zilnic?

– Am 4 angajați la cai, 2 la câini, 2 acasă și pe Victor, care mă ajută cu de toate. Degeaba ai oameni dacă nu ai hrană și degeaba ai hrană dacă nu ai oameni.

Adăpostul Măriuța din Desa: povestea femeii care a ales animalele în locul unei vieți normale

De unde vine această legătură profundă cu animalele?

– Am iubit animalele de când mă știu. Vin dintr-o familie modestă, nu săracă. Mama a fost o femeie vrednică, tata un om corect, dar cu probleme uneori. Aveam bătătura plină de animale. Eu aveam grijă de ele și mă ascundeam cu ele atunci când era scandal în casă. Am renunțat și la căsnicie pentru animale.

Ai o poveste care te-a marcat?

– Toate, dar un caz aparte e Ioana. O mânză născută oarbă, adusă de la Bistrița. Am bătut țara în lung și-n lat ca să o iau pe Ioana, peste 1.000 de kilometri. Acum e bine, grăsuță, aranjată, o frumusețe. Sau alta, de doar două zile, pe care au vrut să o ducă la Dunăre să o înece, ca să nu sugă la iapă. Până la 9 zile caii nu văd și pentru unii soluția e să arunce mânjii în apă, se îneacă și scapă simplu de ei.

Primești ajutor din exterior?

– Da, Ana Maria Voicu de la Zmeura mă ajută din când în când cu medicamente, vaccinuri, cu tot ce poate. Avem mare nevoie de ajutor. Acum, har Domnului, la mâncarea de câini stăm foarte bine. Am primit 14 paleți de la Carrefour și 3 paleți și jumătate de la Kola Kariola.

De ce ai avea nevoie urgent acum?

– De bani. Să mai achit din datorii și să cumpăr fân. Fânul e foarte important. Pe lângă cai mai am și văcuțele, oile, măgărușii. Sunt în jur de 400 de suflete care au nevoie de mâncare. Banii m-ar ajuta foarte mult.

„Nu dorm nopțile, dar nu pot renunța”: Daniela Popovici și lupta zilnică pentru animalele abandonate

Ai spus că nu dormi nopțile…

– Nu dorm. Dorm foarte puțin. Dorm în cameră cu mulți dintre ei și, în timpul nopții, mai schelălăie, se mai ciondănesc, se mai foiesc și mă trezesc. De aceea e foarte greu.

Dar concedii?

– Nici nu mai știu când a fost ultimul. Când ai animale nu poți face pauză, nici de Crăciun, nici de Revelion, nici de Paște. Iar eu am avut tot timpul multe animale. Am adus animale și când m-am întors din Italia. Am avut și o viață socială cândva: beam cafea cu Eva Kiss, o cunoșteam prin sora mea. Îi știam pe Florina Cercel, Ștefan Bănică, Mariela Andreescu, soția regretatului Aurelian Andreescu. Mergeam la Sinaia, la Hotel International, mâncam deserturi bune la Predeal. Acum, viața mea sunt animalele.

