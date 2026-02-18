Monica Cristina Anisie, senator PNL, a depus în Parlament o propunere legislativă care ar putea aduce schimbări importante pentru bunăstarea câinilor ținuți în curți și gospodării. Proiectul prevede stabilirea unor condiții minime obligatorii de trai pentru animale, inclusiv acces permanent la apă potabilă, existența unui adăpost adecvat și interzicerea legării permanente în lanț.

Inițiativa vine în contextul în care legislația actuală privind protecția animalelor conține mai ales principii generale, fără standarde concrete, ceea ce a permis de-a lungul timpului abuzuri și interpretări diferite din partea autorităților.

Ce prevede concret proiectul de lege

Propunerea legislativă introduce pentru prima dată o definiție clară a condițiilor minime de întreținere pentru câini. Printre cele mai importante prevederi se numără:

acces permanent la apă potabilă

existența unui adăpost care să protejeze animalul de caniculă, frig sau alte condiții meteo extreme

interzicerea legării permanente în lanț

posibilitatea legării temporare doar în situații justificate

obligativitatea unui sistem de prindere de minimum 3 metri

utilizarea unui ham sau a unei zgărzi adecvate

interzicerea legării puilor sub 6 luni

interzicerea legării pe timp de noapte sau în condiții meteorologice extreme

Potrivit inițiatoarei, scopul nu este sancționarea imediată a proprietarilor, ci crearea unor standarde de normalitate și responsabilitate.

Perioadă de conformare și sancțiuni

Proiectul introduce și un mecanism gradual. La prima constatare a unei nereguli, autoritățile vor dispune măsuri de remediere și un termen de 30 de zile pentru conformare. Abia în cazul refuzului de a respecta condițiile minime vor fi aplicate sancțiuni.

De asemenea, este prevăzută o perioadă de tranziție de 12 luni de la publicarea legii în Monitorul Oficial, pentru ca proprietarii să aibă timp să se adapteze.

„Dincolo de lanț există un suflet”

În intervenția sa din Parlament, Monica Cristina Anisie a subliniat că inițiativa are o puternică dimensiune morală și socială:

„Există lângă noi ființe care nu votează, nu protestează și nu cer ajutorul, dar sunt ființe care pot simți durerea, frigul, foamea și frica la fel de real ca și noi, iar felul în care le tratăm spune, poate mai clar decât orice discurs, câtă empatie mai trăiește în noi ca națiune.”

Senatorul a atras atenția asupra situațiilor frecvente în care câinii sunt ținuți ani întregi în lanțuri scurte, fără apă și fără adăpost corespunzător, ceea ce le afectează sănătatea fizică și comportamentul.

„Nu cer lux, cer omenie, pentru că un copil care vede bunătate, învață bunătate”, a declarat aceasta.

Alinierea la standardele europene

Inițiatoarea susține că proiectul reprezintă și un pas necesar pentru alinierea României la standardele europene privind bunăstarea animalelor, fără a crea costuri semnificative pentru populație sau tensiuni sociale, în special în mediul rural.

Impactul bugetar este considerat nesemnificativ, însă efectele sociale ar putea fi importante: reducerea cruzimii față de animale și clarificarea competențelor pentru autoritățile care intervin în cazuri de abuz.

O lege despre empatie și educație

Dincolo de aspectele juridice, inițiativa este prezentată ca un demers care ține de educație și valori sociale.

„Dacă văd grijă, copiii vor învăța grijă. Dacă văd indiferență, vor învăța indiferență. Dacă văd cruzime, vor răspunde cu aceeași cruzime.”

Propunerea legislativă urmează parcursul parlamentar obișnuit, iar dacă va fi adoptată, ar putea marca un moment important pentru protecția animalelor din România.