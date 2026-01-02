Îți lași pisica afară des? Ce au descoperit oamenii de știință despre pisicile cu acces în aer liber / Efectele sunt alarmante

Potrivit unui studiu, pisicile de companie reprezintă o amenințare majoră pentru fauna locală, ucigând de 10 ori mai multe animale sălbatice decât prădătorii de dimensiuni similare.

Pisicile vânează aproape de casă, dar efectele sunt devastatoare

Pisicile vânează doar într-o zonă mică din jurul casei lor, pe o rază de 100 m, ceea ce înseamnă că efectul asupra faunei sălbatice este foarte concentrat. Cercetătorii de la Universitatea de Stat din Carolina de Nord și de la Muzeul de Științe Naturale din Carolina de Nord au lucrat cu oameni de știință din șase țări pentru a colecta date de pe GPS-ul pisicilor. Majoritatea animalelor provin din SUA, Marea Britanie, Australia și Noua Zeelandă.

Concluziile unui studiu realizat de oameni de știință din șase țări

„Deoarece sunt hrănite cu mâncare pentru pisici, animalele de companie ucid mai puține prăzi pe zi decât prădătorii sălbatici, însă zonele lor de domiciliu sunt atât de mici încât acest impact asupra faunei locale ajunge să fie foarte concentrat. Dacă adăugăm densitatea nefiresc de mare a pisicilor de companie din anumite zone, riscul pentru populațiile de păsări și mamifere mici devine și mai ridicat. Am descoperit că pisicile de casă au un impact de două până la zece ori mai mare asupra faunei sălbatice decât prădătorii sălbatici, un efect cu adevărat izbitor”, a declarat Roland Kays, autorul principal al studiului.

Pisicile de companie au un impact de până la „10 ori mai mare asupra vieții sălbatice decât prădătorii sălbatici”

Cercetătorii le-au cerut proprietarilor să-și urmărească pisicile pentru a vedea unde au mers și să raporteze numărul de prăzi pe care le-au adus acasă. Dispozitivele GPS au măsurat distanțele parcurse de felinele care își petreceau zilele atât în ​​interior, cât și în aer liber.

„Știam că pisicile ucid o mulțime de animale, unele estimări arată că felinele din America de Nord ucid între 10 și 30 de miliarde de animale sălbatice pe an, dar nu aveam idee despre zona în care se întâmplă acest lucru”, a precizat profesorul Kays.

Oamenii de știință au calculat cantitatea de pradă ucisă anual de pisicile domestice și au împărțit numărul la zona în care ele vânau. Au fost făcute unele ajustări la numărul de prăzi, deoarece animalele nu își duc neapărat acasă toate trofeele.

Conform studiului, pisicile domestice au ucis în medie între 14,2 și 38,9 prăzi la 100 de acri sau hectare pe an. Cercetarea a arătat, de asemenea, că pisicile produc daune faunei sălbatice în habitate perturbate, cum ar fi ansamblurile rezidențiale.

„Oamenii găsesc bucurie în biodiversitate, dar, permițându-le pisicilor să iasă afară, am creat, fără să știm, o lume în care astfel de bucurii sunt din ce în ce mai greu de experimentat”, a spus co-autorul studiului, Rob Dunn, profesor de ecologie aplicată la Universitatea de Stat din Carolina de Nord.