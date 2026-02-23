După ani de scădere, populația de câini din Japonia începe să crească din nou, în timp ce numărul pisicilor, care era în creștere, începe să se stabilizeze și chiar să scadă ușor.

Câinii căștigă teren în Japonia

Potrivit celui mai recent Studiu Național privind Proprietatea Animalelor de Companie realizat de Asociația Japoneză a Alimentelor pentru Animale, populația de câini în Japonia arată semne de recuperare. Rezultatele recensământului pentru 2025, publicate în ianuarie, arată că numărul câinilor a crescut ușor la 6,82 milioane, față de 6,79 milioane în 2024. Scăderea populației canine a durat cel puțin un deceniu, când se estima că Japonia avea 7,99 milioane de câini în 2015.

Pe de altă parte, populația de pisici a înregistrat o ușoară scădere. Estimarea pentru 2025 indică 8,847 milioane de pisici, față de 9,155 milioane în 2024. Cu 10 ani în urmă, Japonia avea 8,297 milioane de pisici de companie, notează Pet Food Industry.

În total, populația de animale de companie din Japonia în 2025 a ajuns la aproximativ 15,667 milioane, față de 15,951 milioane în 2024. Din acest total, 451.000 câini și 333.000 pisici sunt animale noi sau care nu figurau în recensământul anterior.

De ce japonezii aleg anumite animale de companie

Studiul a identificat câteva categorii demografice care influențează tendințele în proprietatea de animale de companie în Japonia:

Tinerii singuri între 20 și 30 de ani

Cuplurile căsătorite cu copii mici

Gospodăriile cu venit anual de peste 9 milioane de yeni

Mulți tineri singuri menționează că aleg câinii pentru a-și face noi conexiuni sociale. În schimb, cei care aleg pisici caută companie pentru a combate singurătatea.

Pentru părinții cu copii mici, motivul este simplu: animalele de companie sunt pentru copii.

În gospodăriile cu venituri mai mari, câinii sunt mai frecvent aleși decât pisicile. Probabil, costurile crescute ale întreținerii unei pisici fac ca oamenii să opteze mai des pentru câini, chiar dacă, în medie, câinii necesită mai multă hrană și îngrijire.

Conform studiului, un câine poate costa proprietarul aproximativ 16.030 yeni pe lună (≈100 €) și 192.356 yeni pe an (≈1.202 €), în timp ce o pisică costă în jur de 9.998 yeni pe lună (≈62 €) și 119.972 yeni pe an (≈750 €).