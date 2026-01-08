Japonia are o nouă șefă de gară: Pisica Yontama preia funcția după moartea legendarei Nitama, într-o ceremonie emoționantă (VIDEO)

O felină calico pe nume Yontama a fost numită șefă de gară la stația Kishi, în urma unei ceremonii restrânse, dar emoționante, la care au participat personalul feroviar, fani locali și susținători. O medalie gravată cu noul ei titlu i-a fost pusă cu grijă în jurul gâtului, comemorând evenimentul istoric. Momentul vine după moartea Nitamei, pisica șefă de gară a stației Kishigawa, operată de Wakayama Electric Railway. Felina a murit la data de 20 noiembrie, după ce s-a îmbolnăvit subit la finalul lunii octombrie. Aproximativ 500 de oameni au participat la înmormântarea ei.

Pisica Yontama, noua șefă de gară în Japonia

Linia Kishigawa a Căii Ferate Electrice Wakayama este faimoasă în toată Japonia și dincolo de granițe datorită personalului felin, o listă rotativă de pisici rezidente numite în roluri ceremoniale. Deși îndatoririle lor oficiale implică în mare parte salutul pasagerilor și pozarea, tradiția a atras turiști la Wakayama din întreaga lume încă din 2007, notează Tokyo Weekender.

Pe lângă numirea pisicii Yontama în funcția de șefă de gară, compania feroviară l-a introdus și pe Rokutama, un nou recrut cu ochii mari care se alătură echipei ca și „candidat” felin. În timp ce încă învață tehnicile (și probabil perfecționează arta de a părea important în timp ce doarme), Rokutama reprezintă următoarea generație de personal de gară, asigurându-se că farmecul felin va continua.

Într-un mesaj publicat pe site-ul Căii Ferate Electrice Wakayama, președintele Mitsunobu Kojima a explicat că Rokutama este considerat candidat, nu ucenic, deoarece „încă nu a absolvit Centrul de Formare pentru Șefi de Gară Okayama Electric Tramway Cat»”.

Moștenirea Tamei

Numele lor urmează o regulă specială, inspirată de prima „șefă de gară” din istorie, celebra Tama, numită în funcție în anul 2007. De atunci, fiecare pisică poartă o variantă a numelui, completată de un indicator numeric care marchează locul în „dinastie”.

Astfel, după Tama a venit Nitama, cunoscută drept Tama a II-a, urmată de Yontama (Tama IV). Anul trecut, echipa a fost completată de Gotama (Tama V), care a preluat o parte din responsabilități și a început să își împartă atribuțiile între stațiile Kishi și Idakiso. Odată cu numirea lui Rokutama (Tama VI), tradiția continuă, iar „familia” felinelor-feroviare se extinde din nou.

Momentul festiv al noii numiri a avut și o latură emoționantă. Nitama, care a murit în noiembrie anul trecut, a fost omagiată prin acordarea titlului de șefă de gară onorifică, o recunoaștere simbolică a anilor în care a contribuit la popularitatea stației.

Figura legendară rămâne însă Tama, pisica al cărei nume a devenit sinonim cu salvarea liniei Kishigawa. Numirea ei, în urmă cu aproape două decenii, a atras atenția publicului și a turiștilor, ajutând o rută rurală aflată în pragul colapsului financiar să devină virală.

Cine a fost Nitama

Nitama a fost o felină calico și a ocupat funcția de șefă de gară la Kishigawa. Ea a fost a doua pisică cu această funcție, după ce Tama a murit în 2015. Nitama a fost ucenica Tamei și a absolvit o școală specială pentru șefi de gară: pisica trebuia să fie sociabilă și să îi placă să poarte o șapcă.

Nitama a fost adoptată în urmă cu 10 ani, după ce angajații gării au găsit-o într-un adăpost de animale: „A muncit cu sârguință și a oferit un confort de neînlocuit”, a precizat Mitsunobu Kojima, președintele companiei Wakayama Electric Railway și al comitetului de înmormântare.

În jur de 500 de oameni (angajați ai gării și fani ai felinei) au participat la înmormântarea Nitamei din 13 decembrie. Angajații gării au amplasat un altar pentru ea, cu poze care i-au comemorat viața și cariera. Nitama a fost îngropată în incinta gării Kishi, aproape de prefectura Wakayama.