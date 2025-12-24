Chiar dacă în biroul primarului nu se mai află Ciprian Ciucu, omul care a luat-o de pe stradă, Jessy a intrat cu îndrăzneală în biroul edilului interimar. Mascota neoficială a Primăriei Sectorului 6 a escaladat mesa, scaunele și canapeaua din birou și s-a lăsat mângâiată de primarul interimar Paul Moldovan.

Primăria Sectorului 6 a publicat pe rețelele sociale imagini cu pisica Jessy în timp ce se bucura de confort și răsfăț.

Jessy, pisica de la Primăria Sectorului 6, a primit mângăieri în biroul primarului interimar

„Jessy și-a făcut apariția în biroul primarului interimar Paul Moldovan. Îi poartă noroc. A rămas pisica de la 6”, este mesajul publicat pe Facebook, în dreptul fotografiiilor adorabile cu „șefa Primăriei”.

După ce Ciprian Ciucu a câștigat alegerile la Primăria Capitalei, acesta a decis ca pisica pe care el a salvat-o să rămână la Sectorul 6, motivând că nu e indicat ca o felină să-și schimbe locul.

În luna ianuarie, reprezentanții primăriei povesteau pentru Pets&Cats că Jessy cutreieră orice cotlon al instituției, dar, pentru ea, „acasă” este biroul „primului om care i-a arătat bunătate” și care a adus-o în acel loc. Așadar, este important pentru felină că se poate simți în continuare iubită în biroul primarului interimar.

De altfel, Jessy este răsfățată și primită cu drag de toți angajații instituției.

„Nu este birou în care să nu fi intrat cu îndrăzneală și în care să nu fie primită regește. Așteaptă până se deschide ușa și se strecoară înăuntru. În uralele de bucurie ale tuturor, pășește tacticos, ușor plictisită, cu maximă siguranță de sine, ca un adevărat șef. Se așază unde îi place, uneori pe birouri, cu nasul în calculatoarele angajaților.

Toți o iubesc și o răsfață. O zi obișnuită din viața pisicii de la primărie? Începe cu papa, plimbare pe holuri, somn, un mângâiat sub bărbie și iar somn. Nu e rău deloc! La schimb, Jessy oferă multe zâmbete, descrețește frunți și aduce scurte momente de liniște și bucurie celor care se intersectează cu ea, în zilele lor agitate, de muncă”, ne povestea în ianuarie un reprezentant al Primăriei.

Când primarul Ciprian Ciucu a găsit-o în scara unui bloc, Jessy avea probleme de sănătate, era jigărită, rănită și flămândă. Acum, este „Șefa”, „Suflețel” și „Regina Primăriei”.