Jobul surpriză la mare căutare de Revelion. Cât câștigă un petsitter de sărbători / Tot mai mulți stăpâni își lasă câinii și pisicile pe mâna bonelor de animale

În timp ce mulți români sărbătoresc trecerea dintre ani în vacanțe sau la petreceri, alții muncesc pentru ca animalele de companie să nu rămână singure. Printre aceștia se numără bonele de animale, tot mai căutate în perioada sărbătorilor, mai ales de Revelion.

Bonele de animale, la mare căutare de Revelion

Platformele dedicate iubitorilor de animale includ servicii de pet sitting, iar cererea crește semnificativ la final de an. Contra unui tarif de câteva sute de lei, îngrijitorii au grijă câteva zile de câini sau pisici, fie la domiciliul stăpânilor, fie în propria locuință.

Printre miile de pet sitteri disponibili se află și Maria Cîșlianu, pentru care această activitate presupune un program solicitant:

„Pentru tine înseasmnă să te poți deplasa la anumite distanțe și de mai multe ori pe zi. În cazul câinilor trebuie scoși de 2-3 ori pe zi. Cealaltă opțiune este să primești câinii la tine acasă, iar aici, dificultatea ar putea fi, în cazul celor ca mine, care au deja un câine”.

Chiar și așa, soluțiile nu lipsesc de Revelion: „Noaptea de revelion pentru mine înseamnă să stau acasă, să mă uit la un documentar cu prietenii, vom lua un cățeluș, un beagle, îl cheamă Toto și.. să sperăm că se va înțelege bine cu Roky”, potrivit Observator News.

Cât costă serviciile unui petsitter

Prețurile pentru aceste servicii pornesc de la 50 de lei pentru o simplă vizită și ajung până la 150 de lei pentru o noapte petrecută de animal în casa îngrijitorului. Monica Toader, pet sitter, are în această perioadă nu mai puțin de 15 câini în grijă.

„Cățeii au nevoie de multă atenție, să te joci cu ei, să îi ajuți să se destindă într-un spațiu nou. În casa noastră primim cu drag, mai ales de sărbători, blănoșii altor părinți care pleacă în vacanță. Avem grupe deja, de la talie mică la talie mare. La noi stau într-un spațiu familial, fără boxe, fără cuști, ca acasă la ei.. pe canapea, în pat”, susține Monica Toader.

Cum ferim animalele de zgomot

Pentru cei care pleacă o perioadă scurtă, soluția este să se asigure că animalele au tot ce le trebuie acasă. Tehnologia vine în ajutor prin dispozitive inteligente care asigură hrana și confortul animalelor.

„Oricât de tare ne-am dori să stăm doar cu ea, din păcate, nu se poate. Cineva trebuie să și muncească pentru ascele bobițe. Aici mă ajută feederul meu smart care are grijă de Lolita cât timp noi suntem plecați”, a precizat Carmen Crețu, proprietară de pisică.

Prețurile pentru dispozitivele inteligente diferă în funcție de model și funcții. Feederele smart pornesc de la câteva sute de lei, iar litierele automate pot ajunge chiar la câteva mii de lei.

Specialiștii recomandă ca, în noaptea de Revelion, animalele de companie să fie ținute într-un spațiu liniștit, ferit de zgomotele artificiilor, pentru a reduce stresul și anxietatea provocate de acestea.

