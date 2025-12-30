Kim Kardashian se află din nou în centrul unei controverse, de această dată din cauza unui gest care, la prima vedere, ar putea părea adorabil. Vedeta le-a dăruit celor patru copii ai săi câte un cățel de Crăciun, însă organizația pentru protecția animalelor PETA a reacționat dur, acuzând-o că promovează o atitudine iresponsabilă față de animale.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Kim Kardashian are patru copii împreună cu fostul său soț, Kanye West: North (12 ani), Saint (10 ani), Chicago (7 ani) și Psalm (6 ani). De sărbători, fiecare dintre ei a primit propriul pui de câine, toți fiind căței din rasa Pomeranian.

Reacția PETA: „Cățeii nu sunt plușuri”

Într-o declarație oferită publicației PEOPLE, fondatoarea PETA, Ingrid Newkirk, a criticat dur gestul lui Kim Kardashian.

„Cățeii nu sunt jucării de pluș. Este o adevărată rușine că Kim a ratat ocazia de a deveni o voce pentru câinii din adăposturi. În schimb, este acum criticată pe bună dreptate pe rețelele sociale”, a declarat Newkirk.

Reprezentanții PETA susțin că vedeta, în vârstă de 45 de ani, ar fi putut folosi influența uriașă pe care o are pentru a promova adopția animalelor fără stăpân, nu cumpărarea lor.

Un apel către Kim și Khloé Kardashian

Ingrid Newkirk a menționat-o și pe Khloé Kardashian, sora lui Kim, care a primit la rândul ei un cățel cadou de Crăciun – un pui de Labrador negru.

„Data viitoare când vor să mai adauge un câine în familie, ar trebui să sune la PETA sau la un adăpost local”, a transmis fondatoarea organizației.

Aceasta a sugerat că Kim și Khloé ar putea încerca să repare situația implicându-se în activități de voluntariat sau sprijinind adăposturile de animale.

„Ar putea să-și trimită copiii să facă voluntariat la un adăpost, să sponsorizeze un eveniment de adopții sau măcar o zi de sterilizări gratuite, pentru a ajuta la stoparea crizei tot mai mari a cățeilor fără stăpân”, a mai spus Newkirk.

Kim Kardashian nu a oferit un răspuns oficial

Până în acest moment, un reprezentant al lui Kim Kardashian nu a răspuns solicitării de comentarii venite din partea publicației PEOPLE.

Cu toate acestea, vedeta a postat mai multe InstaStory-uri în ziua de Crăciun, dezvăluind că familia ei s-a mărit cu patru pui de Pomeranian: doi cu blană închisă la culoare, unul crem și unul cu blană sable. Într-o fotografie în care apar toți cei patru căței, Kim a scris simplu: „Fiecare copil a primit un cățel”.

Familia Kardashian și pasiunea pentru animale

Kim Kardashian și copiii ei nu sunt la prima experiență cu animalele de companie. De-a lungul anilor, au mai postat imagini cu șopârlele lor de companie, inclusiv un dragon cu barbă pe nume Speed. Familia mai are și alți câini din rasa Pomeranian, doi dintre ei fiind adoptați în 2019. În plus, Kim mai deține un Pomeranian pe nume Sushi.

De altfel, clanul Kardashian-Jenner este cunoscut pentru numărul mare de animale de companie. Kylie Jenner are mai mulți câini, Kendall Jenner deține un cal pe nume Arizona, iar familia a avut de-a lungul timpului câini, pisici, reptile și chiar cai.

Cadourile „vii”, o decizie controversată

Cazul lui Kim Kardashian readuce în discuție o problemă sensibilă pentru iubitorii de animale: animalele nu sunt cadouri de sezon, ci responsabilități pe termen lung. Organizațiile pentru protecția animalelor avertizează de ani de zile că oferirea unui cățel cadou poate duce, în multe cazuri, la abandon.

Rămâne de văzut dacă reacțiile publice și apelul PETA vor avea un impact asupra deciziilor viitoare ale vedetei.