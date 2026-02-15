În vremuri politice turbulente, stabilitatea vine la pachet cu patru lăbuțe, mustăți și o dorință de somn. Motanul Larry, cea mai faimoasă pisică din Marea Britanie, împlineşte, duminică, 15 ani ca şef al vânătorilor de şoareci ai ţării, patrulând coridoarele puterii din jurul numărului 10 pe Downing Street. Recrutat să rezolve problema rozătoarelor, Larry a ajuns la reşedinţa oficială a premierului britanic pe 15 februarie 2011.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Larry, motanul de la Downing Street, sărbătorește 15 ani de domnie printre premieri

Larry a fost adoptat de la renumitul adăpost pentru animale Battersea Dogs and Cats Home din Londra, când se credea că are aproximativ patru ani. David Cameron era premier la acea vreme.

De atunci, motanul simpatic, prezentat oficial pe site-ul Downing Street ca ”şeful vânătorilor de şoareci al Cabinetului”, a domnit suprem de la cea mai fotografiată uşă a ţării, scrie News.ro.

Biografia sa oficială de pe site-ul Downing Street arată că, în afară de controlul rozătoarelor, ”Larry îşi petrece zilele întâmpinând oaspeţii casei, inspectând sistemele de securitate şi testând mobilierul antic pentru a vedea dacă este potrivit pentru somn”.

Larry a trăit sub şase prim-miniştri, de la Cameron la Keir Starmer, a trecut prin furtunile Brexitului, Covid-19, haosul ”partygate”, ocupaţia fulgerătoare de 49 de zile a lui Liz Truss şi lunile mai ordonate sub Rishi Sunak. Nimic nu pare să-i tulbure starea, în timp ce acest veteran politic trece de la o criză la alta cu un calm specific felin.

Pisica ar avea 19 ani

Se crede că motanul are în jur de 19 ani, este un favorit al presei şi adesea acaparează atenţia liderilor străini în vizită. În decembrie, Larry a fost la uşă pentru a-l întâmpina pe preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski. O lună mai târziu, el a făcut chiar un fotograf să se împiedice pe covorul roşu, după ce a trecut neaşteptat între picioarele acestuia în timpul unei vizite a preşedintelui Poloniei.

Cine sunt prietenele lui Larry

În prezent, Larry împarte reşedinţa nr. 10 cu JoJo şi Prince, pisicile familiei Starmer. Prince, o felină siberiană, s-a alăturat familiei în 2024, după ”negocieri” cu copiii lui Starmer, care îşi doreau un câine ciobănesc german. Însă a apărut o problemă: ”singura uşă de ieşire din noul nostru apartament este rezistentă la bombe”, a spus Starmer pentru BBC în 2024. ”Prin urmare, instalarea unei uşi pentru pisici este puţin dificilă”.

Fanii lui Larry pot sta însă liniştiţi: motanul este considerat funcţionar public permanent, ceea ce înseamnă că va rămâne definitiv la Downing Street.