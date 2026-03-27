Guvernul statului Victoria din Australia a decis să amâne pe termen nedeterminat legile pentru protecția animalelor, deși ele au fost promise în urmă cu aproape un deceniu.

Proiectul legislativ, care urma să modernizeze actuala lege privind cruzimea față de animale, a fost scos din agenda parlamentară, autoritățile invocând un program legislativ încărcat și un număr redus de ședințe în 2026.

Noua legislație ar fi adus schimbări majore în protecția animalelor, inclusiv recunoașterea animalelor ca ființe capabile să simtă durere și plăcere, reguli mai stricte privind îngrijirea, pedepse mai dure pentru cruzime, inclusiv până la cinci ani de închisoare și amenzi semnificative, potrivit The Guardian. Legea era menită să înlocuiască actualul act normativ, considerat depășit, în vigoare încă din 1986.

Decizia a stârnit reacții puternice din partea organizațiilor pentru protecția animalelor și a activiștilor, care spun că amânarea pune în pericol bunăstarea animalelor. Reprezentanții ONG-urilor atrag atenția că legislația actuală nu permite intervenții eficiente în cazuri de neglijență, iar multe situații grave rămân insuficient sancționate. Alte voci susțin că autoritățile statului tratează această problemă ca pe o prioritate secundară.

Cazuri recente de cruzime au fost invocate pentru a demonstra urgența reformei, inclusiv animale ținute în condiții insalubre sau agresate, fără ca sancțiunile să reflecte gravitatea faptelor. Ca apărare, oficialii australieni susțin că proiectul nu a fost abandonat definitiv, dar că este nevoie de mai mult timp pentru analiză și pentru a găsi un echilibru între protecția animalelor și interesele industriilor care folosesc animale.

