Articole / Reportaje

Locul din lume în care animalul tău îți poate fi martor la nuntă. Iubitorii de căței și pisici sunt în extaz (VIDEO)

Raluca Alexe 4 februarie 0 comentarii
caini alaturi de miri sursa foto: colaj, captura video, Facebook - Authentic Collective, TikTok - Mikkelle Carlson Photography

În preajma Zilei Îndrăgostiților, locul din lume în care animalul de companie poate fi martor la nuntă este foarte aglomerat. Viitorii soți, însoțiți de prietenii blănoși, sunt gata să facă pasul cel mare alături de aceștia.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro:

- articolul continuă mai jos -

Locul din lume în care animalul tău îți poate fi martor la nuntă

Autoritățile din comitatul Larimer, statul Colorado, organizează o petrecere comună pentru a ajuta cuplurile să se căsătorească mai rapid. Lucrul inedit este că este permis accesul animalelor de companie. Nu doar atât, pentru că acestea pot fi chiar și martorii tinerilor însurăței, în mod oficial, cu doar o urmă de lăbuță pe certificat.

@mikkellecarlsonphoto Did you know it is legal in Colorado to have your dog as your witness at your wedding/ elopement?! One paw print signature & you are officially husband + wife! 🧡 #coloradoweddingphotographer #weddingtiktok #elopement #dogsoftiktok #weddingdog #dogwitness #coloradowedding #coloradoelopement #coloradotiktok ♬ All Your’n (Sped Up) – Tyler Childers

Pe 7 februarie, evenimentul „Licensed to Wed Bash” de la biroul local din Fort Collins, va permite cuplurilor să completeze cu ușurință documentele pentru certificatul de căsătorie, dar și să serbeze acest moment printr-o singură întrevedere cu autoritățile statului.

Nu vor fi prezenți preoți, dar atmosfera va fi cu siguranță una plăcută și de sărbătoare, potrivit unui comunicat de presă citat de eu.coloradoan.com. În plus, animalele de companie ale cuplurilor pot participa în calitate de martori la acest eveniment inedit. Tot ce trebuie să facă stăpânii este să imprime lăbuța cățelului sau pisicii în cerneală, apoi să o aplice pe certificatul de căsătorie.

Evenimentul din Colorado va avea loc pe 7 februarie, între orele 09:00 și 13:00. Pentru o experiență cât mai plăcută, autoritățile recomandă programarea în prealabil, însă acest lucru nu este obligatoriu, fiecare căsătorie-fulger urmând a fi făcută în ordine.

Citește și:

  • Raluca Alexe este editor la Pets&Cats și se declară o iubitoare de viață, dar și de vieți. Parcursul ei profesional a pornit de la presa mondenă (WowBiz, SpyNews), ajungând să scrie cu plăcere despre animăluțele din toată lumea. A trecut prin mai multe redacții, printre care Național TV (reporter), România TV sau Fanatik (redactor) și crede cu tărie că o bună informare poate vindeca cele mai mari defecte ale oamenilor.

    Vezi toate articolele

sursa foto: colaj, captura video, Facebook - Authentic Collective, TikTok - Mikkelle Carlson Photography

,

By Raluca Alexe

Raluca Alexe este editor la Pets&Cats și se declară o iubitoare de viață, dar și de vieți. Parcursul ei profesional a pornit de la presa mondenă (WowBiz, SpyNews), ajungând să scrie cu plăcere despre animăluțele din toată lumea. A trecut prin mai multe redacții, printre care Național TV (reporter), România TV sau Fanatik (redactor) și crede cu tărie că o bună informare poate vindeca cele mai mari defecte ale oamenilor.

Related Post

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *