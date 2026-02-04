Locul din lume în care animalul tău îți poate fi martor la nuntă. Iubitorii de căței și pisici sunt în extaz (VIDEO)

În preajma Zilei Îndrăgostiților, locul din lume în care animalul de companie poate fi martor la nuntă este foarte aglomerat. Viitorii soți, însoțiți de prietenii blănoși, sunt gata să facă pasul cel mare alături de aceștia.

Locul din lume în care animalul tău îți poate fi martor la nuntă

Autoritățile din comitatul Larimer, statul Colorado, organizează o petrecere comună pentru a ajuta cuplurile să se căsătorească mai rapid. Lucrul inedit este că este permis accesul animalelor de companie. Nu doar atât, pentru că acestea pot fi chiar și martorii tinerilor însurăței, în mod oficial, cu doar o urmă de lăbuță pe certificat.

Pe 7 februarie, evenimentul „Licensed to Wed Bash” de la biroul local din Fort Collins, va permite cuplurilor să completeze cu ușurință documentele pentru certificatul de căsătorie, dar și să serbeze acest moment printr-o singură întrevedere cu autoritățile statului.

Nu vor fi prezenți preoți, dar atmosfera va fi cu siguranță una plăcută și de sărbătoare, potrivit unui comunicat de presă citat de eu.coloradoan.com. În plus, animalele de companie ale cuplurilor pot participa în calitate de martori la acest eveniment inedit. Tot ce trebuie să facă stăpânii este să imprime lăbuța cățelului sau pisicii în cerneală, apoi să o aplice pe certificatul de căsătorie.

Evenimentul din Colorado va avea loc pe 7 februarie, între orele 09:00 și 13:00. Pentru o experiență cât mai plăcută, autoritățile recomandă programarea în prealabil, însă acest lucru nu este obligatoriu, fiecare căsătorie-fulger urmând a fi făcută în ordine.

