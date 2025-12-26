Lupii antici, găsiți pe o insulă izolată, pun la îndoială începuturile domesticirii animalelor. Ce s-a întâmplat acum 5000 de ani

Lupii antici găsiți pe o insulă baltică dezvăluie forme neașteptate și complexe de interacțiune preistorică dintre oameni și animale. Cercetătorii au descoperit rămășițe de lup care datează de mii de ani pe o insulă mică și îndepărtată din Marea Baltică. Deoarece zona este izolată, animalele ar fi putut ajunge acolo doar cu implicarea omului.

Studiul, publicat în Proceedings of the National Academy of Sciences de către oameni de știință de la Institutul Francis Crick, Universitatea din Stockholm, Universitatea din Aberdeen și Universitatea din East Anglia, și citat de Scitechdaily, sugerează că lupii cenușii ar fi putut fi controlați de comunitățile preistorice.

Rămășițele, estimate la o vechime cuprinsă între 3.000 și 5.000 de ani, au fost descoperite în peștera Stora Förvar de pe insula suedeză Stora Karlsö. Acest sit a fost intens utilizat de vânătorii de foci și pescari în timpul neoliticului și epocii bronzului. Insula se întinde pe doar 2,5 kilometri pătrați și nu are mamifere terestre native, indicând faptul că orice animal terestru găsit acolo trebuie să fi fost adus de oameni.

Analiza genomică detaliată a două exemplare de canide a confirmat că erau lupi și nu câini, fără nicio urmă de strămoși canini. În ciuda acestui fapt, animalele au prezentat caracteristici legate de apropierea de oameni. Analiza izotopică a oaselor a relevat o dietă bogată în alimente marine, inclusiv foci și pește, care se potrivește îndeaproape cu ceea ce consumau oamenii de pe insulă și sugerează că lupii erau hrăniți de oameni.

Animalele erau, de asemenea, mai mici decât majoritatea lupilor de pe continent, iar un exemplar a prezentat o diversitate genetică deosebit de scăzută, care se observă adesea în populații izolate sau în cazuri de reproducere controlată.

Lupii au trăit alături de oameni

„Descoperirea acestor lupi pe o insulă îndepărtată este complet neașteptată”, a declarat Dr. Linus Girdland-Flink de la Universitatea din Aberdeen, autor principal al studiului. „Nu numai că aveau strămoși imposibil de distins de alți lupi eurasiatici, dar păreau să trăiască alături de oameni, mâncându-le hrana și într-un loc la care nu puteau ajunge decât cu barca. Acest lucru creează o imagine complexă a relației dintre oameni și lupi în trecut”, a mai spus omul de știință.

Noile descoperiri contestă modul în care s-a desfășurat domesticirea câinilor. Deși încă nu este clar dacă animalele au fost îmblânzite, ținute în captivitate, prezența lor îndelungată pe o insulă locuită de oameni și izolată indică o interacțiune intenționată și continuă.

„A fost o surpriză totală să văd că era un lup și nu un câine”, a subliniat Pontus Skoglund de la Laboratorul de Genomică Antică din cadrul Institutului Francis Crick și autor principal. „Acesta este un caz care arată posibilitatea ca, în anumite medii, oamenii să fi putut ține lupi în așezările lor”.

„Datele genetice sunt fascinante. Am descoperit că lupul cu genom complet avea o diversitate genetică scăzută, mai mică decât orice alt lup antic pe care l-am văzut. Acest lucru este similar cu ceea ce se observă la populațiile izolate sau la organismele domesticite. Deși nu putem exclude faptul că acești lupi aveau o diversitate genetică scăzută din motive naturale, sugerează că oamenii interacționau cu lupii”, a punctat Anders Bergström de la Universitatea din East Anglia și co-autor principal.

Unul dintre lupi, datat în epoca bronzului, a prezentat și o patologie avansată la un os al membrelor, ceea ce i-ar fi limitat mobilitatea. Acest lucru sugerează că ar fi putut fi îngrijit sau că a fost capabil să supraviețuiască într-un mediu în care nu avea nevoie să vâneze pradă mare.

Regândirea relațiilor preistorice om-lup

Combinarea analizelor osteologice și genetice a oferit informații unice, care nu sunt disponibile separat: „Combinarea datelor a dezvăluit perspective noi și foarte neașteptate asupra interacțiunilor om-animal din epoca de piatră și a bronzului, în general, și în special în privința lupilor și a câinilor”, a spus Jan Storå, profesor de osteoarheologie la Universitatea din Stockholm.