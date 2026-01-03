Mai mulți câini decât copii. Cuplurile tinere aleg animalele de companie în locul întemeierii unei familii

Numărul câinilor de companie îl depășește numeric pe cel al copiilor în trei regiuni din Anglia, deoarece cuplurile tinere aleg din ce în ce mai mult animalele de companie în locul întemeierii unei familii, scrie Daily Mail.

Cuplurile tinere preferă animalele de companie în locul întemeierii unei familii

Sunt considerați cei mai buni prieteni ai omului, dar pentru multe cupluri sub 35 de ani, cățeii lor de companie fac din ce în ce mai mult parte din familie. Acest lucru a dus la apariția așa-numitului fenomen dinkwad – un acronim pentru venit dual, fără copii, cu un câine – în rândul Generației Z și al milenialilor.

Datele arată că trei zone din Marea Britanie au mai mulți câini decât copii. Darlington, în nord-estul Angliei, a înregistrat cea mai mare diferență în ceea ce privește populația, cu 72.134 mai mulți câini decât copii care locuiesc în această zonă, urmată îndeaproape de Shrewsbury, unde diferența este de 51.706.

Care este situația în orașele britanice

În orașele britanice, numărul copiilor continuă să-l depășească pe cel al câinilor. Birmingham are cea mai mare diferență, cu un număr uimitor de 323.335 de copii în plus, urmată de estul Londrei, unde cifra este puțin peste 205.000. Liverpool este o excepție printre orașele din Anglia, unde există cu 17.786 mai multe câini de companie decât copii.

Populația estimată de câini în 2026 este de aproximativ 13 milioane, față de nouă milioane în 2019. Deși numărul copiilor se ridică la 15 milioane, creșterea anuală a stagnat în mare parte în ultimii ani.

Părinți de animale

Rowena Packer, lector senior în știința comportamentului și bunăstării animalelor de companie la Colegiul Regal Veterinar, susține că dinkwadii sărbătoresc zilele de naștere ale câinilor cu petreceri și îi îmbracă în costume, imitând viața cu un copil.

„Cultura influencerilor nu ar trebui subestimată. Există o întreagă identitate în jurul [dinkwad-urilor] și oamenii aleg activ să nu aibă copii, iar câinele reprezintă sursa centrală a iubirii”, a spus ea.

Dr. Katrina Holland, manager de cercetări sociale la Dogs Trust, a declarat că stăpânii mai tineri sunt mai predispuși să-și considere câinele ca pe un companion și un membru al familiei.

„Aproape un sfert dintre noii proprietari de căței au vârste cuprinse între 25 și 34 de ani. În această grupă de vârstă, două treimi dintre proprietarii de câini sunt mai predispuși să se considere părinții câinelui lor, o proporție mai mare decât în ​​orice altă grupă de vârstă”, a explicat ea.

În 2025, ratele de fertilitate au scăzut la cel mai mic nivel de la începutul înregistrărilor (în anii 1930). Femeile din Anglia și Țara Galilor au, în medie, doar 1,44 copii. Totuși, în unele părți ale țării, acest procent este de doar 0,1, adică un copil la fiecare zece femei de vârstă fertilă.

Experții se tem că această tendință va face ca țara să depindă de imigrație pentru a susține economia, Marea Britanie rămânând altfel cu prea puțini tineri care să muncească, să plătească impozite și să aibă grijă de persoanele în vârstă.