O investigație recentă realizată de Clean Label Project arată că multe mărci populare de hrană pentru câini, care se vând în SUA, conțin niveluri periculoase de metale grele, chimicale din plastic și acrilamidă – o substanță cancerigenă care apare la gătirea alimentelor la temperaturi ridicate.

„Nivelurile descoperite sunt alarmante”, spune Molly Hamilton, director executiv al organizației. „Stăpânii de câini ar trebui să poată cumpăra hrană fără să-și facă griji că le face rău.”

Hrana uscată conține cele mai multe toxine

Hrana uscată are cele mai ridicate niveluri de metale grele , urmată de hrana liofilizată și uscată la aer.

Hrana proaspătă și congelată are cele mai scăzute niveluri.

Plumbul și mercurul din hrana uscată sunt de 21 de ori mai mari decât în hrana proaspătă și congelată, iar arsenicul și cadmiul sunt de până la 13 și 6 ori mai mari.

Conform studiilor, metalele grele se pot acumula în rinichi și ficat, favorizând boli cronice și cancer – aproximativ 1 din 4 câini va dezvolta cancer în viață, notează CNN.

Acrilamidă și chimicale din plastic

Acrilamida din hrana uscată era de 24 de ori mai mare decât în hrana proaspătă, unele produse atingând 780 părți per miliard.

Substanțe din plastic precum BPA, BPS și DEHP au fost găsite în cantități semnificative în hrana uscată, iar hrana proaspătă și congelată conține mult mai puțin.

Sfaturi pentru stăpânii de câini

Să nu intre în panică, dar să fe informați.

Dacă bugetul permite, să aleagă hrana proaspătă sau congelată .

Dacă folosesc hrana uscată, să chimbe brandurile pentru a diversifica dieta.

„Nu ai vrea să mănânci aceeași mâncare la fiecare masă, și câinilor le place să descopere gusturi noi. Rotirea hranei este cea mai bună strategie”, recomandă Hamilton.