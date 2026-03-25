Mars lansează Mars Impact Fund pentru a genera schimbări de durată pentru oameni, animale de companie și planetă. Noua entitate filantropică consolidează angajamentul Mars pentru reziliența comunităților, oportunități în știință și bunăstarea animalelor de companie.

Compania a alocat deja 85 de milioane de dolari pentru perioada 2025–2027, urmată de o finanțare anuală de 50 de milioane de dolari începând cu 2028.

Primele granturi susțin reziliența comunităților din Indonezia, prin organizația Save the Children, și extinderea accesului la servicii veterinare în India și Mexic, prin organizația Humane World for Animals.

Mars, Incorporated, lider global în domeniul gustărilor, al îngrijirii animalelor de companie și alimentației, anunță lansarea Mars Impact Fund, o nouă entitate filantropică la nivel de companie, concepută pentru a accelera impactul pozitiv și durabil în comunitățile în care aceasta își desfășoară activitatea.

Ca organizație de familie, ghidată de principii solide, Mars a crezut dintotdeauna că mediul de afaceri poate și trebuie să fie o forță a binelui. Pornind de la această convingere, Mars Impact Fund a fost creat pentru a completa inițiativele actuale de sustenabilitate și activitatea fundațiilor existente, prin investiții strategice pe termen lung. Fondul va contribui cu 85 de milioane de dolari în perioada 2025–2027, iar începând din 2028 compania estimează că va aloca anual cel puțin 50 de milioane de dolari sub formă de capital filantropic suplimentar.

„Mars Impact Fund se bazează pe decenii de parteneriate și investiții în comunitățile în care activăm, consolidând și extinzând inițiativele deja în derulare. Fondul este gândit pentru a completa agenda noastră de schimbare în beneficiul oamenilor, animalelor de companie și planetei, și pentru a ne ajuta să aprofundăm relațiile cu organizațiile care contribuie la schimbări de durată”, a declarat Andy Pharoah, Vice President Corporate Affairs and Sustainability.

Fondul se va concentra pe trei linii de priorități, aliniate cu activitatea și valorile companiei:

Creșterea rezilienței comunităților din lanțul de aprovizionare: sprijinirea familiilor de fermieri și a comunităților pentru a-și îmbunătăți mijloacele de trai, starea de bine și capacitatea de adaptare.

Extinderea și diversificarea noii generații de oameni de știință: crearea de oportunități pentru cercetători, în special în domeniile alimentației, agriculturii și îngrijirii animalelor de companie.

Îmbunătățirea bunăstării animalelor de companie: extinderea accesului la servicii veterinare și la sprijin pentru animalele din gospodării și comunități cu resurse limitate.

În plus, fondul va asigura răspunsul companiei în cazul dezastrelor de amploare care afectează activitatea, asociații și comunitățile Mars, garantând o intervenție rapidă și eficientă pentru acordarea ajutorului necesar.

„Schimbarea începe prin ascultare, învățare și colaborare directă cu comunitățile pe care le susținem. Prin intermediul Mars Impact Fund, lucrămcu organizații care aduc experiență solidă și o bună cunoaștere a comunităților locale, astfel încât, împreună, să putem extinde oportunitățile, să consolidăm reziliența și să îmbunătățim viețile oamenilor și ale animalelor de companie din întreaga lume”, a declarat Michelle Grogg, Executive Director, Mars Impact Fund.

Printre primii beneficiari ai granturilor acordate de fond se numără organizațiile Save the Children și Humane World for Animals. Fondul a aprobat un grant de 3 milioane de dolari pe trei ani pentru Save the Children, pentru extinderea programelor Village Savings and Loan Associations (VSLA) și consolidarea rezilienței comunităților din zonele cultivatoare de cacao din Indonezia. De asemenea, fondul a aprobat și un grant de 726.000 de dolari pentru organizația Humane World for Animals, destinat extinderii accesului echitabil la servicii veterinare și pentru formare într-o serie de comunități din India și Mexic. Acest grant marchează începutul unui parteneriat multianual.

„Suntem recunoscători pentru parteneriatul de lungă durată cu Mars, bazat pe angajamentul nostru comun față de copii și comunități”, a declarat Janti Soeripto, President and CEO, Save the Children US. „În această nouă etapă a colaborării noastre din Indonezia, Mars Impact Fund ne va ajuta să ajungem în 115 sate în următorii trei ani. Împreună, ajutăm familiile să își consolideze stabilitatea financiară, să întărească sistemele de protecție a copiilor și să dezvolte reziliența comunităților din zonele cultivatoare de cacao, generând schimbări de durată pentru femei, copii și familii.”

Aceste granturi reflectă angajamentul fondului de a lucra alături de parteneri de încredere pentru a genera un impact concret în comunități din întreaga lume.

„Ceea ce mă entuziasmează cel mai mult în parteneriatul nostru cu Mars este faptul că, împreună, eliminăm una dintre cele mai mari bariere în calea unei stări mai bune de sănătate și bunăstare pentru animalele de companie: accesul la servicii veterinare de calitate”, a declarat Kitty Block, President and CEO, Humane World for Animals. „Programele noastre dedicate câinilor fără stăpân și animalelor de companie din comunități insuficient deservite fac mai mult decât să îmbunătățească viața animalelor. Ele creează soluții de durată pentru comunități mai sănătoase și mai sigure în întreaga lume.”

Pentru mai multe informații despre Mars Impact Fund, vizitați www.mars.com/mars-impact-fund.

DESPRE MARS, INCORPORATED

Mars, Incorporated este animată de convingerea că lumea pe care ne-o dorim mâine începe cu modul în care facem afaceri astăzi. Fiind o afacere de familie de peste 65 de miliarde de dolari, portofoliul divers și în continuă expansiune al Mars include produse de calitate pentru îngrijirea animalelor de companie și servicii veterinare ce sprijină animalele de companie din întreaga lume, precum și alimtente și gustări de calitate ce încântă milioane de oameni în fiecare zi. Compania produce unele dintre cele mai îndrăgite mărci din lume, inclusiv ROYAL CANIN®, PEDIGREE®, WHISKAS®, CESAR®, M&M’s®, SNICKERS®, Pringles®, Cheez-It® și BEN’S ORIGINAL™. Rețeaua globală de spitale pentru animale, ce include BANFIELD™, BLUEPEARL™, VCA™ și ANICURA™, oferă îngrijire veterinară preventivă, generală, de specialitate și de urgență, iar afacerea globală de diagnosticare veterinară ANTECH® utilizează tehnologie de ultimă oră pentru diagnosticarea animalelor de companie. Cele 5 Principii Mars — Calitate, Responsabilitate, Reciprocitate, Eficiență și Libertate — inspiră cei 170.000 de Asociați ai companiei să acționeze în fiecare zi pentru a contribui la crearea unei lumi mai bune pentru oameni, animale de companie și planetă.

Pentru mai multe informații, accesați www.mars.com.