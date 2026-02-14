Animalele sunt extrem de diferite de oameni atunci când vine vorba de administrarea de medicamente. Cu toate că unele substanțe le pot face bine, cantitatea și dozajul le pot cauza probleme grave, uneori chiar și decesul. Medicul veterinar Beatrice Ilea trage un semnal de alarmă și le recomandă deținătorilor de animale de companie să nu le administreze necuvântătoarelor pastile din casă decât după o vizită prealabilă la cabinetul veterinar. În exclusivitate pentru Pets&Cats, medicul a explicat care sunt riscurile, dar și ce medicamente le pot fi date câinilor sau pisicilor.

De ce sunt periculoase medicamentele umane pentru animale

Între oameni și necuvântătoare există diferențe majore de metabolism. Câinii și pisicile metabolizează diferit substanțele active. Ficatul (mai ales la pisici) nu poate neutraliza multe medicamente umane, așa că dozele considerate sigure pentru oameni pot fi toxice sau chiar letale pentru animale. Doza nu se poate „adapta” simplu. Nu este suficient „să dăm mai puțin”, întrucât chiar și o fracțiune de comprimat poate fi periculoasă.

Medicamente umane implicate frecvent în intoxicații

Următoarele medicamente NU se dau NICIODATĂ fără consultul medicului veterinar

• Paracetamol (acetaminofen) – este extrem de toxic pentru pisici, poate fi chiar letal, dar este periculos și pentru câini

• Ibuprofen, diclofenac, aspirină – pot duce la ulcere gastrice, insuficiență renală, hemoragii interne

• Antidepresive, anxiolitice

• Medicamente pentru tensiune

• Medicamente pentru răceală / gripă (combinate)

• Antibiotice umane (doze, spectru, rezistență bacteriană)



Situații excepționale când se pot da

Sunt și anumite situații specifice în care medicamentele pentru uz uman le pot fi administrate animalelor. Însă numai după un consult al medicului veterinar și atunci când:

cunoaștem medicamentul

calculăm doza exactă

stabilim durata tratamentului

monitorizăm efectele adverse

Unele substanțe sunt comune oamenilor și animalelor, dar forma farmaceutică, doza, frecvența administrării și indicația sunt diferite. De aceea, se pot administra doar cu prescripție veterinară:

unele antihistaminice

unele antiacide

unele medicamente cardiace

Semne de intoxicație medicamentoasă

Daca animalul de companie prezintă oricare din semnele de mai jos, este necesară prezentarea de urgență la veterinar:



vărsături



diaree (uneori cu sânge)



letargie extremă



tremurături



convulsii



salivare excesivă



lipsa poftei de mâncare

icter (îngălbenirea mucoaselor)

Este important de știut că un medicament trebuie administrat numai după ce a fost prescris special pentru animalul dumneavoastră de companie. Nu trebuie luate în considerare „a mai funcționat”, „este un medicament banal”, „i-am dat doar puțin” „era urgent”. Medicul poate indica cu exactitate ce are nevoie animalul, chiar și în urma unui consult telefonic.

Medicul Beatrice Ilea le pregătește pacienților o trusă de prim ajutor specifică animalelor! De asemenea, sunt recomandate medicamentele veterinare dedicate, întrucât sunt mai sigure. În plus, este important să păstrați medicamentele umane inaccesibile animalelor.