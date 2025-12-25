Mesele bogate de Crăciun dăunează grav animalelor de companie. Ce este pancreatita la câini, cum se manifestă și cât de periculoasă e / Sfaturile medicilor veterinari

Din păcate, după sărbătorile de iarnă, mulți câini ajung la medicul veterinar din cauza problemelor digestive. Mâncărurile grase, gustările dese și lipsa de atenție dăunează animalelor de companie.

Indulgența stăpânilor în această perioadă festivă predispune câinii la pancreatită, o boală periculoasă. Cum se manifestă, care sunt semnele la care trebuie să fim atenți și care este cel mai bun tratament.

Ce este pancreatita la câini

Pancreatita este o inflamație a pancreasului care poate fi acută (apare rapid) sau cronică (se dezvoltă în timp). Înainte de a intra în detalii despre cum și de ce apare această inflamație, este util să înțelegem ce este pancreasul și ce face exact. Pancreasul se află chiar sub stomac, de-a lungul primei părți a intestinului subțire. Are două funcții principale: secretă enzime digestive pentru a ajuta la descompunerea alimentelor în intestinul subțire și secretă insulină și glucagon, hormoni care reglează nivelurile de glucoză din sânge.

Când câinele are pancreatită, enzimele digestive sunt problema. Inflamația apare atunci când enzimele digestive sunt activate în pancreas, înainte de a ajunge la tractul gastrointestinal și încep să digere, să irite și să dăuneze acestui organ mic, precum și organelor, și țesuturilor din apropiere.

Pe măsură ce inflamația continuă, problema se extinde la ficat. Dacă nu sunt tratate rapid, toxinele eliberate în timpul acestui proces circulă mai mult, provocând un răspuns inflamator la nivelul organismului. Dacă pancreasul câinelui e compromis, este posibil să nu mai poată produce insulină la fel de bine, ceea ce poate duce la diabet. Vestea bună este că, de obicei, inflamația este limitată la ficat și pancreas, iar cu ajutor veterinar, majoritatea câinilor se recuperează complet după pancreatita acută, scrie Kinship.

Care sunt semnele pancreatitei la câini

Simptomele clasice ale pancreatitei sunt pierderea apetitului, diaree, febră, greaţă, vărsături, durere abdominală și depresie. În cazul câinilor cu pancreatită cronică, simptomele se pot dezvolta lent în timp, ceea ce face mai dificilă diagnosticarea.

Alte semne posibile ale pancreatitei acute includ dificultăți de respirație și șoc. Dacă nu este tratat, câinele poate muri. Pe scurt, pancreatita este o boală gravă și necesită îngrijiri veterinare imediate. Tratamentele făcute pe cont propriu nu sunt recomandate.

Ce cauzează pancreatita la câini

În majoritatea cazurilor, cauza pancreatitei la câini este necunoscută. Dar sunt câteva lucruri care o pot declanșa:

Alimente bogate în grăsimi

O alimentație bogată în grăsimi sau consumul unei porții mari de alimente grase – în special alimente destinate oamenilor (pielea de pasăre, sosul, slănina sau o bucată de carne grasă).

Dezechilibre hormonale

Cele mai frecvente la câini sunt diabetul zaharat, hipotiroidismul și nivelurile ridicate de calciu.

Toxine

Anumite medicamente, inclusiv cele utilizate în chimioterapie. Expunerea la insecticide organofosforice poate fi o altă cauză.

Traumatisme ale pancreasului

Traumatisme contondente, cum ar fi lovirea (accidente).

Predispoziție genetică

Genetica poate juca un rol. În special, Schnauzerii (care au adesea un metabolism al grăsimilor modificat), Cocker Spaniel, Pudelul miniatural și unele rase de Terrieri sunt predispuși. Câinii mai în vârstă și supraponderali pot fi, de asemenea, mai predispuși.

Cum se diagnostichează

O modalitate prin care medicii veterinari diagnostichează pancreatita la câini este prin utilizarea unui test de sânge numit SPEC cPL (lipază pancreatică specifică canină). Testul, care este efectuat peste noapte de un laborator de referință, detectează 83% din cazurile de pancreatită la câini și exclude alte posibile boli în 98% din cazuri.

Ecografia este un alt instrument folosit de medicii veterinari pentru diagnosticarea pancreatitei. Nu numai că detectează 68% din cazuri, dar oferă și posibilitatea de a examina alte organe. Deoarece pancreatita poate fi însoțită de o tumoră în apropierea pancreasului, ecografia este un instrument important pentru identificarea factorilor suplimentari ce pot complica situația.

Cum se tratează

Primul pas al tratamentului este de a oferi pancreasului o perioadă de repaus. Deoarece trecerea alimentelor prin intestin stimulează pancreasul, medicii veterinari, în general, rețin alimentele și apa timp de două până la trei zile (în special în cazurile grave), oferind câinelui fluide intravenoase, inclusiv suplimentarea cu electroliți. Un câine în stare critică va avea nevoie de îngrijire 24 de ore din 24, precum și de mai multe recoltări de sânge zilnice pentru monitorizare. În cazurile severe poate fi necesară o transfuzie de plasmă.

Pancreatita poate fi o afecțiune foarte dureroasă pentru câini. Durerea netratată afectează sistemul imunitar și s-a demonstrat că poate crește rata mortalității. Pe lângă medicamentele pentru durere, se administrează antibiotice și medicamente anti-greață. Deși pancreatita nu este o boală bacteriană, antibioticele sunt utilizate pentru a preveni o problemă frecvent asociată: invazia bacteriană dintr-un intestin bolnav.

Cât durează recuperarea

Recuperarea începe după aproximativ două-trei zile, odată ce faza inițială de repaus a trecut și pacientul a început să mănânce din nou. Se recomandă o dietă săracă în grăsimi pentru a minimiza stimularea pancreasului. Prin tratament, organismul se vindecă singur. Deoarece există întotdeauna posibilitatea ca pancreasul să se inflameze din nou, medicii veterinari recomandă și utilizarea pe termen lung a unei diete sărace în grăsimi pentru a reduce riscul de recurență.