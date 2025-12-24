Miracol de Crăciun la un adăpost de animale. Câinele „uriaș și blând” este adoptat după doi ani de așteptare

Un „uriaș blând”, care a locuit aproape doi ani la un centru de salvare a câinilor din cauza dimensiunii sale, și-a găsit o familie de Crăciun. Debbie și Mark Shipley l-au adoptat duminică pe Winston de la Hull Animal Welfare Trust (Marea Britanie), după ce acesta a avut o singură vizită în cele 22 de luni petrecute acolo.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Câinele „uriaș” are o nouă familie

Doamna Shipley, în vârstă de 51 de ani, a spus că „l-a văzut și s-a îndrăgostit” de câine, descriindu-l ca fiind „o minge amuzantă, drăguță și uriașă”.

Sue Sewell, directoarea executivă a Hull Animal Welfare Trust, a declarat că Winston este un „câine minunat” și că „nu înțelege de ce nimeni nu a venit după el”, atribuind staturii sale mari șederea sa îndelungată în adăpost, scrie BBC.

Doamna Shipley a declarat că, de când s-a mutat în casa lor, câinele „a sărit la fereastră, probabil pentru că nu a avut acel peisaj de admirat”. Potrivit stăpânei, patrupedul așteaptă cu nerăbdare plimbările cu câinii în familie, astfel încât să poată avea „multă interacțiune”.

„Câinii cu ședere lungă ne pătrund în suflet, pentru că ajungi să-i cunoști cu adevărat și este sfâșietor să-i vezi trecuți cu vederea”, a explicat Sue Sewell. „Cred că oamenii caută câini mai mici în general, nu l-au luat în considerare pe Winston din cauza dimensiunii lui”. Faptul că Winston a fost relocat pentru perioada sărbătorilor a fost „cel mai frumos cadou de Crăciun din toate timpurile”, a mai spus ea.

Familia Shipley a decis adoptarea unui câine după ce și-a pierdut labradorul negru, Betsy, acum cinci săptămâni. Cei doi s-au gândit să adopte un cățeluș, apoi „un alt labrador negru”, înainte ca ceva să-i atragă spre Winston.

„La început am fost puțin nesiguri, dar ne-am dus să-l întâlnim la Centrul de Protecție a Animalelor din Hull. Când a ieșit, a venit direct spre noi”, a relatat Mark Shipley. Cea de-a doua vizită la adăpost a confirmat că „legătura exista absolut”. Winston „face deja parte din familie”, iar doamna Shipley așteaptă cu nerăbdare să petreacă timp împreună de Crăciun.