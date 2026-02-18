Condițiile meteo de iarnă au dus la o mobilizare exemplară a iubitorilor de animale pentru a oferi o mână de ajutor pentru adăpostul de câini din Sectorul 1. Zeci de voluntari și lucrători de la Salubrizare au venit să dea zăpada din fața padocurilor.

Mobilizare exemplară pentru adăpostul de câini din Sectorul 1

Protecția Animalelor Sector 1 a făcut o postare pe pagina oficială de Facebook prin care a expus greutățile cu care s-au confruntat din cauza zăpezii adunate peste noapte. Mai multe drumuri au fost închise, astfel că mulți colegi nu au putut ajunge la timp.

„Este crunt. Ninge de peste 15 ore încontinuu. E greu pentru toată lumea. Pentru oameni. Pentru animale. De la ora 6:20 ne-am mobilizat și am pornit spre adăpost. Bănuiam de ieri că va ninge, s-a anunțat că vremea se schimbă.

Ne-am asigurat, din cursul zilei de ieri, că toți câinii au paiele schimbate și sunt pregătiți cât se poate pentru frig. Dar nu ne-am imaginat că va ninge atât de mult.

Mulți dintre colegii noștri vin din afara Bucureștiului. Îngrijitorii au zeci de kilometri de parcurs până la adăpost. Drumurile au fost blocate. Ne-am spus, cine ajunge primul, să dea de veste. Cu chiu, cu vai, au ajuns primii colegi: un băiat și două fete, una dintre ele medic veterinar.

În adăpost, zăpada depășea jumătate de metru. Au pus mâna pe lopeți și au dat la zăpadă cât s-a putut. Măcar să ajungă la cățeii care au nevoie de tratament. La cei mai vulnerabili, cu urgențe medicale”, se arată în postarea Protecției Animalelor.

Bucureștiul, paralizat din cauza zăpezii

Cu ajutorul lucrătorilor din cadrul Direcției de Utilități Publice, Salubrizare și Protecția Mediului Sector 1, câinii din padocuri ce nu au mai văzut lumea exterioară din cauza nămeților au fost „salvați”.

„Salvarea noastră au fost colegii de la Direcţia de Utilităţi Publice, Salubrizare şi Protecţia Mediului Sector 1, care, deși au un întreg sector sub zăpadă, au făcut eforturi și au venit și în adăpost să ne ajute. Așa că, dacă îi vedeți în stradă, dând la zăpadă, amintiți-vă că muncesc de azi noapte.

Nu pot fi în mai multe locuri deodată. Fac tot ce este omenește posibil. Natura nu își face decât treaba. Iar oamenii încearcă, rând pe rând, să țină pasul cu ea. Empatia ar trebui să fie și față de animale, și față de semenii noștri”, se mai arată pe Facebook.

