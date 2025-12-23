Moment viral la Stonehenge: O pisică neagră apare de nicăieri și „fură” spectacolul solstițiului de iarnă, la care mii de turiști s-au adunat (VIDEO)

Mii de oameni s-au adunat la Stonehenge, în Wiltshire (Anglia), pentru a întâmpina solstițiul de iarnă, iar un detaliu a atras atenția tuturor, fiind considerat un „mare semn” pentru anul viitor.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Pisica neagră de la Stonehenge

Într-un videoclip devenit viral, o pisică neagră s-a cocoțat pe una dintre pietrele mari de la Stonehenge, privind mulțimile care sărbătoreau cea mai scurtă zi a anului. Potrivit USA Today, un utilizator de Instagram susține că felina este un „suflet nomad” pe nume Moon:

„Stăpânii ei au spus că au purtat-o în duba lor toată viața. Are epilepsie și probleme neurologice, așa că nu are capacitatea de a lupta sau fugi, dar nu se teme de nimic și iubește viața! Îi plăcea la nebunie”.

„Mulțumiri speciale tuturor celor care ni s-au alăturat în această dimineață și personalului, voluntarilor și partenerilor noștri extraordinari. A fost o sărbătoare frumoasă și, în ciuda frigului, ne-am bucurat cu toții de un solstițiu de iarnă minunat”, au scris cei care au grijă de sit pe Facebook.

Monumentul de piatră a fost construit pentru a se alinia cu soarele în timpul solstițiilor, iar oamenii au venit din întreaga lume pentru a privi răsăritul soarelui în această locație emblematică de secole. Stonehenge a fost deosebit de important ca experiență spirituală pentru comunitățile păgâne, dar în zilele noastre, turiștii din toată lumea vin să vadă pietrele atât la solstițiul de iarnă, cât și la cel de vară, scrie The Mirror.

În videoclipul distribuit pe Instagram, pisica neagră poate fi văzută stând pe una dintre pietre, privind în jos la oamenii adunați să se bucure de solstițiul de iarnă. Mulți și-au scos telefoanele să-i facă poze, au mângâiat-o și admirat-o, fiind evident că pisicii îi plăcea atenția pe care o primea. Unii internauți susțin că pisica este, fără îndoială, un „semn bun”, aducător de noroc în 2026.

Pisicile negre poartă noroc sau ghinion?

Pisicile negre sunt uneori văzute ca un simbol al ghinionului, așa că ai putea crede că prezența pisicii la Stonehenge ar fi un semn rău pentru 2026. Însă, felinele negre au asocieri pozitive în țările celtice, inclusiv Scoția și Irlanda, precum și în Anglia. O pisică neagră, care îți taie calea, este considerată norocoasă, în timp ce folclorul scoțian spune că sosirea unei pisici negre într-o casă nouă semnifică prosperitate.

Pisicile negre poartă noroc marinarilor și, tocmai din acest motiv, erau adesea prezente pe vapoare. La sud de Chile, tradiția spune că pisicile negre sunt un element important necesar pentru vânătoarea de comori, în timp ce datinile japoneze susțin că pisicile sunt un semn bun asociat cu Maneki-neko.

Asocierea dintre pisicile negre și ghinion a intrat în vigoare în ​​Evul Mediu, când au început să fie legate de vrăjitorie și demonizate în locuri precum SUA și Europa, în timpul proceselor vrăjitoarelor.

În realitate, însă, pisicile negre sunt exact ca orice altă pisică. Culoarea blănii lor nu le afectează personalitatea și este important să le tratăm cu bunătate și respect, așa cum am face cu orice alt animal de companie.