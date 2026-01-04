Motanul Jebu, noul fenomen viral din mediul online. După 17 ani de exil, pisoiul s-a întors acasă cu stăpânii săi

„Jebu s-a întors în țară”, a anunțat pagina de Facebook a Partidului Naționalist din Bangladesh, după ce familia lui Tarique Rahman, președintele interimar al BNP, s-a întors în Bangladesh în prima zi de Crăciun, după 17 ani de exil, scrie Economictimes.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Jebu, motanul devenit vedetă pe internet

Jebu, motanul siberian adoptat de fiica lui Tarique Rahman, a devenit o senzație pe rețelele sociale, fotografiile și videoclipurile cu pisoiul fiind populare printre tinerii cetățeni din Bangladesh.

Tarique Rahman, președintele interimar al Partidului Naționalist din Bangladesh (BNP), s-a întors la Dhaka, după 17 ani de exil. Rahman a zburat din Londra împreună cu soția lui, Zubaida Rahman, fiica lor, Zaima Rahman, și motanul Jebu.

Pufosul animal de companie siberian al lui Tarique a devenit rapid un subiect de discuție în mediul online. Pagina de Facebook a BNP a anunțat sosirea motanului în țară împreună cu stăpânii săi.

Jebu a fost adoptat de fiica lui Tarique Rahman, Zaima Rahman, și a câștigat o atenție online semnificativă în ultima vreme. Motanul a devenit viral după ce o fotografie cu el holbându-se insistent la telefonul lui Tarique Rahman a făcut senzație pe rețelele sociale.

Pisica lui Tarique Rahman fură lumina reflectoarelor

Mai multe fotografii și videoclipuri cu Jebu au făcut furori pe internet, motanul fiind foarte apreciat de tinerii din Bangladesh și iubitorii de pisici. Nebunia este atât de mare încât au început să circule și stickere cu Jebu pe rețelele de sociale.

Jebu a călătorit cu același zbor Biman Bangladesh Airlines ca și familia lui Tarique Rahman. Cursa BG 202 a aterizat pe Aeroportul Internațional Hazrat Shahjalal în jurul orei 11:39, după ce a zburat din Londra via Sylhet.

Are pagină de Facebook și mulți fani

Pisica siberiană a devenit vedetă în perioada premergătoare întoarcerii lor acasă. Anterior, Tarique Rahman a distribuit fotografii cu Jebu pe rețelele sociale, ceea ce a amplificat și mai mult popularitatea motanului.

„Este pisica fiicei mele. Acum, bineînțeles, a devenit a tuturor. Cu toții o adorăm”, a declarat Tarique.

Cu câteva ore înainte de sosirea familiei la Dhaka, Jebu a intrat în lumina reflectoarelor digitale odată cu lansarea propriei pagini de Facebook. Descris ca fiind vesel și satiric, contul este administrat de Saimum Parvez, asistent special al comisiei pentru afaceri externe a președintelui BNP și PR-ul partidului.

Jebu a fost primit cu căldură

În prima zi de Crăciun, Tarique Rahman a sosit în Bangladesh cu familia și pisica, fiind întâmpinat cu entuziasm, cu câteva săptămâni înainte de alegerile parlamentare. Fiul fostului prim-ministru Khaleda Zia, Tarique Rahman trăia în exil la Londra din 2008, pe fondul unor acuzații de corupție.