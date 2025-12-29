Motivul înfiorător pentru care strămoșii noștri și-au luat pisici de companie. Cercetătorii au descifrat un mister vechi de milenii

Două studii noi au descoperit indicii despre momentul și locul în care au fost domesticite pisicile prima dată: Egiptul antic. Însă, în loc să fie folosite împotriva dăunătorilor, felinele domestice au fost crescute cu un singur scop: să fie sacrificate în masă.

Ce au descoperit cercetătorii despre pisici

Anterior, cercetătorii credeau că domesticirea pisicii a început atunci când felinele sălbatice au început să hoinărească prin primele sate agricole, acum mai bine de 9.000 de ani.

Pe măsură ce depozitele de cereale au atras rozătoarele, pisicile sălbatice nord-africane (Felis lybica) au început să vâneze dăunătorii, declanșând o relație reciproc avantajoasă care a dus, în cele din urmă, la domesticire.

Însă acest model este acum supus unei analize serioase: „Se spune adesea că strămoșul sălbatic al pisicii domestice – pisica sălbatică nord-africană – a fost domesticit în timpul neoliticului”, susține dr. Sean Doherty, cercetător arheolog la Universitatea din Exeter și autor principal al primului studiu. „Studiul nostru contestă această narațiune prin analizarea dovezilor osteologice [oase], genetice și iconografice disponibile. Argumentăm că domesticirea pisicii a început în Egipt, în jurul mileniilor II-I î.Hr.”.

Analize amănunțite

Echipa lui Doherty a folosit analize zooarheologice, genetica și datarea cu radiocarbon pentru a reevalua rămășițele antice ale pisicilor din siturile arheologice din Europa și Africa de Nord, datând din antichitate până în zilele noastre. S-a descoperit că oasele dintr-un sat agricol din Cipru, vechi de 9.500 de ani, despre care se credea cândva că prezintă domesticirea timpurie, seamănă mai mult cu pisicile sălbatice.

Unele datări greșite ar putea fi cauzate de faptul că oasele de pisică sunt mici, a spus Doherty. „Așadar, am folosit datarea cu radiocarbon pentru a confirma datarea lor. Și aceasta a arătat că unele pisici erau considerabil mai recente decât se credea”.

Milioane de pisici sacrificate

Toate acestea sugerează că perioada în care pisicile au fost domesticite este, de fapt, mai recentă decât se credea. Cercetătorii susțin că, deși controlul rozătoarelor a jucat probabil un rol în domesticire, religia ar fi putut fi mai importantă. În Egipt, pisicile au devenit sacre pentru zeița Bastet, iar milioane de exemplare au fost sacrificate.

„Legătura dintre pisicile domestice și zeița egipteană Bastet atinge apogeul în mileniul I î.Hr.”, a spus Doherty. „În templele dedicate ei găsim milioane de pisici mumificate. Erau atât de multe încât, în perioada victoriană, tone dintre ele au fost aduse înapoi în Marea Britanie pentru a fi măcinate și folosite ca îngrășăminte”.

Al doilea studiu genomic, la care Doherty a fost coautor, a analizat 87 de genomuri de pisici antice și moderne și nu a găsit nicio dovadă că pisicile domestice au intrat în Europa odată cu fermierii neolitici. În schimb, acestea au sosit în ultimii 2.000 de ani – cel mai probabil din Africa de Nord.

„Cred că ne spune că apropierea dintre oameni și pisici nu este rezultatul duratei relației dintre cei doi, așa cum este cazul câinelui”, a spus Doherty.

Având în vedere motivul domesticirii lor timpurii, nu e de mirare că pisicile se comportă ca și cum ar fi zei.