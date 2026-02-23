Suedia introduce noi reguli pentru bunăstarea pisicilor. Din 2026, interacțiunea zilnică și stimularea mentală vor fi obligatorii pentru fiecare posesor de feline.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Noi reguli în Suedia pentru bunăstarea pisicilor

Reglementările actualizate impus proprietarilor obligația nu doar de a le oferi felinelor hrană și adăpost, ci și interacțiune socială zilnică, companie și stimulare mentală. Toate acestea sunt menite să le protejeze bunăstarea și dezvoltarea oprimă, potrivit swedenherald.com.

Autoritățile din Suedia au întocmit și un ghid asociat noilor reguli, astfel că fiecare stăpân va ști ce trebuie să facă pentru ca pisica să se simtă bine. Printre acestea se numără interacțiunea cu animalele de cel puțin două ori pe zi, evitarea lăsării lor singure pentru perioade lungi de timp și întreprinderea de activități stimulatoare din punct de vedere fizic și mental.

Pentru pisicile ținute exclusiv în interior, noile standarde prevăd și cerințe legate de mediul în care acestea trăiesc. Vorbim despre a avea la dispoziție stâlpi pentru zgâriat și spații speciale de odihnă amplasate la înălțime. Acestea sunt necesare pentru le crea felinelor mediul esențial pentru comportamentul lor natural. De menționate este faptul că, potrivit noilor reglementări, lipsa acestor elemente poate fi considerată o încălcare a normelor de bunăstare.

Proprietarii care nu respectă noile reguli riscă amenzi sau alte sancțiuni. Autoritățile subliniază importanța respectării acestor norme pentru menținerea stării fizice și psihice bune a pisicilor, responsabilitatea revenind în totalitate proprietarilor. Prin aceste măsuri, Suedia consolidează ideea că animalele de companie sunt membri deplini ai familiei și că bunăstarea lor include atât nevoi fizice, cât și emoționale.

Citește și: