PETLIFE

Noi reguli în Suedia pentru bunăstarea pisicilor. Interacțiunea zilnică și stimularea mentală, obligatorii din 2026

Raluca Alexe 23 februarie 0 comentarii
O pisică bengaleză stând pe un scaun albastru sursa foto: Freepik

Suedia introduce noi reguli pentru bunăstarea pisicilor. Din 2026, interacțiunea zilnică și stimularea mentală vor fi obligatorii pentru fiecare posesor de feline.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro:

- articolul continuă mai jos -

Noi reguli în Suedia pentru bunăstarea pisicilor

Reglementările actualizate impus proprietarilor obligația nu doar de a le oferi felinelor hrană și adăpost, ci și interacțiune socială zilnică, companie și stimulare mentală. Toate acestea sunt menite să le protejeze bunăstarea și dezvoltarea oprimă, potrivit swedenherald.com.

Autoritățile din Suedia au întocmit și un ghid asociat noilor reguli, astfel că fiecare stăpân va ști ce trebuie să facă pentru ca pisica să se simtă bine. Printre acestea se numără interacțiunea cu animalele de cel puțin două ori pe zi, evitarea lăsării lor singure pentru perioade lungi de timp și întreprinderea de activități stimulatoare din punct de vedere fizic și mental.

Pentru pisicile ținute exclusiv în interior, noile standarde prevăd și cerințe legate de mediul în care acestea trăiesc. Vorbim despre a avea la dispoziție stâlpi pentru zgâriat și spații speciale de odihnă amplasate la înălțime. Acestea sunt necesare pentru le crea felinelor mediul esențial pentru comportamentul lor natural. De menționate este faptul că, potrivit noilor reglementări, lipsa acestor elemente poate fi considerată o încălcare a normelor de bunăstare.

Proprietarii care nu respectă noile reguli riscă amenzi sau alte sancțiuni. Autoritățile subliniază importanța respectării acestor norme pentru menținerea stării fizice și psihice bune a pisicilor, responsabilitatea revenind în totalitate proprietarilor. Prin aceste măsuri, Suedia consolidează ideea că animalele de companie sunt membri deplini ai familiei și că bunăstarea lor include atât nevoi fizice, cât și emoționale.

Citește și:

  • Raluca Alexe este editor la Pets&Cats și se declară o iubitoare de viață, dar și de vieți. Parcursul ei profesional a pornit de la presa mondenă (WowBiz, SpyNews), ajungând să scrie cu plăcere despre animăluțele din toată lumea. A trecut prin mai multe redacții, printre care Național TV (reporter), România TV sau Fanatik (redactor) și crede cu tărie că o bună informare poate vindeca cele mai mari defecte ale oamenilor.

    Vezi toate articolele

sursa foto: Freepik

,

By Raluca Alexe

Raluca Alexe este editor la Pets&Cats și se declară o iubitoare de viață, dar și de vieți. Parcursul ei profesional a pornit de la presa mondenă (WowBiz, SpyNews), ajungând să scrie cu plăcere despre animăluțele din toată lumea. A trecut prin mai multe redacții, printre care Național TV (reporter), România TV sau Fanatik (redactor) și crede cu tărie că o bună informare poate vindeca cele mai mari defecte ale oamenilor.

Related Post

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *