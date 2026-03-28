Un nou trend, puțin neobișnuit, dar foarte interesant pentru iubitorii de animale, face furori în Japonia – masajul făcut de pisici. Într-un cadru profesional, alături de angajați experimentați, își fac apariția micile feline care sunt gata să ofere o experiență relaxantă pentru doritori.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Masajul făcut de pisici, tot mai popular în Japonia

Mai multe clipuri apărute recent pe rețelele sociale, ca Instagram, arată cum, în anumite spa-uri, clienții pot opta pentru un serviciu special: masaj făcut de pisici. Nu este nimic dificil pentru acestea, pentru că ele pur și simplu sunt puse pe spatele clientului și își mișcă lăbuțele sub formă de frământat, un gest natural pentru feline.

Conceptul apare ca o extensie creativă a culturii japoneze a relaxării, unde terapiile precum anma sau shiatsu pun accent pe echilibru și stimularea corpului. În aceste cazuri, însă, „tehnica” este înlocuită de instinctul natural al pisicii: mersul ușor pe spate, presiunea delicată a lăbuțelor și gestul de frământat, asociat cu relaxarea și confortul.

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de Vibe Reels Hub™ (@vibereels.io)

Rezultatul este mai degrabă o experiență senzorială și emoțională decât un masaj terapeutic clasic, însă niciun client nu s-a plâns până acum de serviciile oferite.

Efectele fizice și psihologice ale masajului cu pisici

Clipurile cu astfel de sesiuni au devenit virale, fiind distribuite pe scară largă pe platforme precum Instagram și TikTok. În unele cazuri, pisicile sunt parte din spa-uri sau centre care oferă interacțiuni cu animale, iar serviciul apare ca un „add-on” opțional pentru clienți.

Specialiștii atrag atenția că efectul principal nu este neapărat fizic, ci psihologic prin reducerea stresului, stare de confort și interacțiunea cu un animal liniștit. În același timp, comportamentul pisicilor este unul natural, acestea nefiind „antrenate” în mod clasic, ci manifestând un instinct obișnuit de a frământa suprafețe moi.

Fenomenul reflectă o tendință tot mai vizibilă în Japonia: integrarea animalelor în experiențe de relaxare, de la cafenele cu pisici până la terapii asistate de animale.

