Nu te mai juca cu sănătatea animalului tău: De ce este important să îți asiguri prietenul blănos

Un nou studiu arată că este foarte important să îți asiguri prietenul blănos și să îl protejezi atât pe el, cât și pe tine, de afecțiuni ce pot fi foarte costisitoare.

De ce este important să îți asiguri prietenul blănos

Mulți proprietari de animale de companie din Marea Britanie nu acordă o atenție prea mare asigurărilor necuvântătoarelor, lucru ce se poate observa în urma unui studiu realizat de Tesco Pets Insurance, citat de The Mirror. Acesta arată că 33% nu au nicio protecție în cazul apariției unei boli. De asemenea, alți 33% recunosc că ar putea plăti doar 150 de lire sterline dacă animalul lor de companie s-ar îmbolnăvi sau ar suferi vreo accidentare.

Ceea ce nu știu stăpânii este că tratamentul pentru afecțiuni precum artrita canină costă în jur de 190 de lire, iar cererile de despăgubire standard pentru leziuni și afecțiuni obișnuite ajung la costuri importante, depășind uneori și 1.000 de lire.

Studiul sugerează că presiunea financiară și neîncrederea în politicile publice îi împiedică pe mulți să se pună la adăpost printr-o asigurare. Dintre cei fără asigurare, 46% consideră că această formă de protecție pentru animalele lor de companie este prea scumpă, 29% spun că nu își permit din punct de vedere financiar, 17% susțin că valoarea nu reflectă serviciile primite, 12% sunt de părere că o asigurare nu acoperă toate bolile, iar 6% cred că asiguratorii nu vor plăti despăgubirile.

Presiuni financiare pe proprietarii de animale de companie

Unul din zece respondenți, adică 10%, recunoaște că nici nu s-a gândit să îi facă animalului o asigurare, iar 8% nici nu consideră că ar avea nevoie de ea. Toate aceste păreri contra asigurărilor s-au dovedit a fi nocive pentru proprietarii de animale. 55% dintre respondenți au recunoscut că deja au fost nevoiți să plătească din propriul buzunar pentru tratarea animalelor lor, costul mediu fiind de circa 170 de lire. Ce este cel mai rău este că 11% recunosc că nu ar putea plăti serviciile medicale în cazul în care animalele lor ar păți ceva.

O parte dintre respondenți, adică 20%, au spus că ar putea apela la economii în caz de urgență, iar 25% susțin că s-ar putea baza pe un card de credit la nevoie.

