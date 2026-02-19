O femeie a fost arestată la aeroportul din Las Vegas după ce și-a abandonat câinele. Animalul, numit acum „Jet Blue”, așteaptă adopția.

Femeie arestată, după ce și-a abandonat câinele în aeroport

Pe 2 februarie, la Aeroportul Internațional Harry Reid din Las Vegas, angajații JetBlue au găsit un câine legat de un aparat de măsurare a bagajelor, conform livenowfox.com.

Proprietara fusese informată că trebuie să completeze documente online pentru a călători cu animalul. Femeia a refuzat. A plecat spre poarta de îmbarcare, lăsând câinele în urmă.

Găsită la poarta de îmbarcare, femeia le-a declarat polițiștilor că animalul are un dispozitiv de urmărire și că ar fi putut să se întoarcă la ea singur. Când ofițerii au escortat-o înapoi prin punctul de control de securitate, a devenit agresivă și a opus rezistență. A fost arestată și pusă sub acuzare pentru abandonarea animalului și opunere la arestare.

În timp ce proprietara era verificată de poliție, angajații aeroportului și ofițerii au îngrijit câinele, un golden doodle/mini poodle de aproximativ 2 ani.

După expirarea perioadei de reținere de 10 zile, întrucât nimeni nu l-a revendicat, Retriever Rescue din Las Vegas l-a preluat, potrivit Mediafax. Câinele, botezat acum „Jet Blue”, se află într-un centru de plasament și așteaptă adopția.

