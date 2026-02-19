O femeie care a fost rănită într-un accident rutier face apel la oameni și își caută câinele dispărut în momentul impactului. În timp ce se recuperează în spital, speră ca cineva să îi înapoieze animalul drag.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

O femeie rănită într-un accident își caută câinele dispărut

Lena Narain, din Florida, a suferit un accident rutier în urmă cu o săptămână, la intersecția străzilor 99 și 138 din Fellsmere, potrivit Biroului Șerifului din comitatul Indian River. În timpul agitației, câinele ei, Haze, o femelă din rasa American XL Bully, a fugit. În vârstă de aproximativ doi ani, cu blana deschisă la culoare și pete mai închise pe spate, aceasta a dispărut de la locul impactului și nu a mai fost văzută de atunci.

De pe patul de spital, Lena face apel la oameni să îi dea de urmă lui Haze: „Ea este întreaga mea lume. Este literalmente cea mai bună prietenă a mea. Este tot ce am. Așa că vă rog, dacă o vedeți — dacă o aveți — vă rog. Suntem doar eu și câinele meu”, a transmis ea, potrivit fox35orlando.com.

Isla’s Journey, un grup de căutare și salvare a câinilor pierduți, a ajutat-o pe Lena. Oamenii au căutat în zona accidentului și au lipit afișe. Courtney Larson, fondatoarea grupului, susține că operațiunea de căutare este dificilă, dat fiind terenul deschis. Speranța stă în observațiile oamenilor din zonă care pot ajuta la localizarea cățelușei.

Între timp, Lena se recuperează în urma mai multor contuzii pulmonare, o fractură de stern și una de femur. Deși tratamentul este dureros și prelungit, principalul scop al Lenei este găsirea lui Haze. Ea chiar a spus că după externare va merge la locul accidentului pentru a o căuta personal pe cățelușa sa. Cine are informații despre Haze este rugat să contacteze Isla’s Journey.

Citește și: