O pisică abandonată în tren a fost adoptată de angajatul care a găsit-o

O pisică a fost abandonată în tren, însă a fost adoptată chiar de către angajatul companiei feroviare care a găsit-o. Acum Annie are un cămin cald și un stăpân care o iubește mult.

Pisicuța părăsită a fost abandonată într-o dimineață de ianuarie într-un tren al companiei ScotRail ce circula de la Helensburgh la Edinburgh. A fost salvată de o angajată a companiei feroviare, care a dat-o în grija Cats Protection Glasgow.

„Am fost copleșiți de dragostea cu care Annie a fost întâmpinată. Am organizat un JustGiving pentru ea și am fost uluiți când ne-am depășit complet obiectivul și am strâns aproape 5.000 de lire sterline.

Suntem foarte recunoscători tuturor celor care și-au făcut timp să doneze și să împărtășească, banii strânși vor fi de mare ajutor pisicilor și pisoilor aflați în grija noastră”, a declarat Elaine Brennan, coordonatoarea filialei Glasgow, potrivit uk.news.yahoo.com.

Ulterior, Annie a fost adoptată chiar de către femeia care a găsit-o în tren, Marie Fox. Ea a fost printre primii angajați ai companiei feroviare care a descoperit felina și i-a oferit îngrijiri până ce garnitura a ajuns în gară.

„Este într-adevăr unul dintre acele momente minunate în care cercul se încheie. Deși i-am oferit lui Annie toată dragostea și grija, nimic nu se compară cu un cămin permanent și iubitor. Abia așteptăm să o vedem prosperând alături de Marie și familia ei”, a mai spus Elaine Brennan.

