O tradiție începută în 2012: Moș Crăciun a venit la blănoșii de la Sava’s Safe Haven cu multe daruri. Pentru animăluțe, vizita Moșului a însemnat o clipă de fericire și un semn că nu sunt uitate (FOTO)

Din anul 2012, Moș Crăciun a pășit, an de an, pragul adăpostului Sava’s Safe Haven, aducând un strop de bucurie animalelor care nu au avut norocul unei familii sau al unei case adevărate. Pentru animăluțe, fiecare vizită a însemnat o clipă de fericire și un semn că nu sunt uitate.

„Dăruiește Speranță” – Crăciun pentru 180 de căței și pisici

Campania „Dăruiește Speranță” ne amintește că bunătatea trebuie împărțită în fiecare an, nu doar oamenilor, ci și animalelor rămase în spatele unor grilaje de metal. Și ele sunt parte din comunitate, și ele merită să simtă căldura Crăciunului.

“Prin această inițiativă, ne dorim să aducem un zâmbet și o rază de speranță celor mai vulnerabile suflete. Pentru că magia sărbătorilor nu se măsoară în daruri, ci în compasiunea pe care o împărtășim.” scriu cei de la Asociația Sava’s Safe Haven. Am întrebat-o pe Alexandra Sava câte suflete are în grijă.

De la 300 de câini la un număr gestionabil

Am avut și 300 de căței și pisici în adăpost, dar acum suntem la aproximativ 180. Am început să reducem numărul, însă este un proces extrem de greu, care presupune mult efort, responsabilitate și sprijin constant. Am redus numărul pentru că era extrem de dificil de susținut și atunci am zis: hai să facem ce e mai bine. Dăm în adopție masiv și luăm mai puțin din stradă, ca să știm că animăluțele care sunt la noi sunt îngrijite bine. Și așa am ajuns azi la doar 180 de suflete.

Campanii în școli: empatie crescută prin gesturi simple

Ce a fost cu adevărat emoționant în perioada asta a fost sprijinul primit de la copii. Noi mergem cu campaniile de educație în școli și acum, înainte de Crăciun, am mers din nou în 3 școli și 2 licee. Și vorbim de școli din mediul rural. Iar copiii ne-au așteptat cu cadouri pregătite pentru căței și pisici, cadouri frumos împachetate, pe care le-au pus sub brăduț.

Au pus în cutiile alea de pantofi, pe care le-au avut și ei, o păturică, o conservă, recompense, pliculețe, dar le-au împachetat extraordinar, cu fundițe, cu atenție mare și, mai ales, cu suflet. Chiar nu ne-a venit să credem.

Am colaborat și cu cabinetele veterinare din Galați, încercând să implicăm societatea cât mai mult. Animalele abandonate nu sunt „ale noastre”; ele sunt responsabilitatea tuturor.

Adolescenți care aleg să dăruiască altfel de Crăciun

Un alt moment special a fost când a venit la noi o gașcă de adolescenți care nu și-au mai făcut Secret Santa, au cumpărat bobite pentru cățeii și pisicile noastre. Puștii au creat o pagină de Instagram, au strâns donații și, pe 23 decembrie, ne-au sunat și ne-au întrebat dacă pot veni la adăpost să aducă cadourile și să vadă cățeii și pisicile. Când vezi atât bunătate la copii, îți dai seama că avem un viitor promițător.

Au pus întrebări extrem de interesante, au dat dovadă de empatie și maturitate. Este primul an în care se implică, iar începutul este promițător.

Sărbători dificile pentru animalele din adăpost

De curiozitate, cum stați cu artificiile?

Am stat bine anul acesta, iar Primăria Galați nu organizează focuri de artificii, ceea ce e bine. Doar că adăpostul nostru se află la vreo 5 km distanță de un depozit de artificii, iar oamenii de acolo bubuie aproape tot ce rămâne după comercializare. De aceea suntem foarte atenți la cățeii și pisicile din adăpost.

În plus, noi suntem la o distanță mică și de Smârdan, iar în zona respectivă se fac tot felul de trageri și exerciții. Toate aceste situații stresează bietele animale. Dar, ca să revin la întrebare, este mai bine decât în anii precedenți, asta e clar.

