A avea un câine înseamnă mult mai mult decât momente frumoase și afecțiune necondiționată. Înseamnă și responsabilitate față de animal, dar și față de comunitate. Pentru a preveni incidentele neplăcute și pentru a menține un oraș curat și sigur, Poliția Locală Baia Mare desfășoară acțiuni de prevenire care vizează respectarea legislației privind obligațiile deținătorilor de câini.

Plimbarea câinelui: supravegherea este obligatorie

Conform legislației în vigoare, câinii nu trebuie lăsați liberi pe domeniul public. Plimbarea se face exclusiv în lesă, indiferent de talia sau comportamentul animalului. Această regulă are rolul de a preveni accidentele, conflictele cu alți câini sau persoane și situațiile periculoase, mai ales în zonele aglomerate.

Curățenia nu este opțională

Un oraș prietenos cu animalele este și un oraș curat. Strângerea dejecțiilor câinelui este o obligație legală, nu un gest de bunăvoință. Nerespectarea acestei reguli se sancționează contravențional conform H.C.L. nr. 528/2022, modificată prin H.C.L. nr. 378/2024, cu amenzi cuprinse între 200 și 500 de lei pentru persoanele fizice.

Siguranța pe primul loc: lesă și botniță

Pentru câinii agresivi sau de talie mare, botnița este obligatorie, conform legislației în vigoare. Măsura are rolul de a proteja atât oamenii, cât și alte animale. Nerespectarea acestei obligații se sancționează conform H.C.L. nr. 510/2015, cu amenzi între 2.000 și 2.500 de lei, aplicabile atât persoanelor fizice, cât și celor juridice.

Identificarea și sănătatea câinelui

Fiecare câine trebuie să fie microcipat și înregistrat, astfel încât să poată fi identificat rapid în cazul pierderii sau al unui incident. De asemenea, vaccinările și deparazitările trebuie să fie la zi, pentru a preveni răspândirea bolilor și pentru a asigura o viață sănătoasă animalului.

Respect față de ceilalți membri ai comunității

Zgomotul excesiv, comportamentul agresiv sau neglijența pot afecta serios liniștea și siguranța celor din jur. Deținătorii de câini au obligația de a preveni aceste situații și de a manifesta respect față de vecini, trecători și alți iubitori de animale.

Îngrijirea corespunzătoare a câinelui

Responsabilitatea unui stăpân nu se oprește la respectarea legii. Câinele are nevoie zilnic de hrană adecvată, apă, adăpost, mișcare și atenție. O bună îngrijire contribuie direct la un comportament echilibrat și la o relație armonioasă între animal și comunitate.

Poliția Locală Baia Mare reamintește că aceste măsuri nu au scopul de a sancționa, ci de a preveni problemele și de a încuraja un comportament responsabil.

Un stăpân informat este un stăpân responsabil, iar un câine bine îngrijit înseamnă un oraș mai sigur și mai prietenos pentru toți.