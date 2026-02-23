Protestul din București dedicat opririi uciderilor ilegale de animale din adăposturi a avut și un moment special – un omagiu adus lui Heidi și celor 15.000 de câini uciși în lagărul de la Suraia. Imaginile fac înconjurul internetului, alături de mesaje emoționante.

Omagiu adus lui Heidi și celor 15.000 de câini uciși în lagărul Suraia

La lăsarea serii, când frigul devenea tot mai aspru, două iubitoare de animale de la asociația Canicross Fun Run au construit din zăpada înghețată un cățel, simbol al tuturor animalelor omorâte în mod abuziv în adăpostul din Vrancea.

Alături de câinele din zăpadă, care o semnifica pe Heidi, una dintre cățelușele ucise într-un mod brutal, protagonista poate celor mai dure imagini surprinse la Suraia, au fost puse mai multe lumânări și un steag al României. Alături de una dintre imagini a fost postat și un scurt mesaj.

„La fel de efemeri sunt câinii nimănui, precum acest “câine de zăpadă”. Se topește. Dispare. Și rămâne doar tăcerea.

Pentru cei 15.000 de căței care s-au „evaporat” la Suraia. Pentru zecile de mii care au dispărut în anii în care legea nu i-a protejat. Ei nu au avut voce. Au avut o viață însă.

Noi putem să cerem transparență, responsabilitate și să apărăm drepturile animalelor. Nu se mai poate să rămână doar tăcerea. Noi trebuie să fim vocea lor!”, se arată pe pagina de Facebook Canicross Fun Run.

Și asociația Kola Kariola a postat imagini cu statuia lui Heidi din zăpadă, construită drept omagiu pentru toate zecile de mii de suflete sfâșiate.

