O acțiune în instanță împotriva planurilor de interzicere a curselor de ogari în Țara Galilor a fost respinsă, ceea ce permite continuarea procesului legislativ.

Contestația GBGB respinsă de instanță

Înalta Curte din Țara Galilor a fost sesizată pentru a analiza decizia de introducere a interdicției, după ce Greyhound Board of Great Britain (GBGB) a contestat demersul. Organizația a susținut că procesul legislativ a avut probleme și că nu a inclus suficiente consultări publice.

Instanța a respins însă contestația, iar proiectul de lege privind interzicerea curselor de ogari în Țara Galilor poate merge mai departe conform planului, notează Dogs Today.

Proiectul, adoptat de parlamentul galez (Senedd) pe 17 martie, va transforma în infracțiune organizarea curselor de ogari sau administrarea stadioanelor destinate acestui sport. Autoritățile au prevăzut o perioadă de tranziție, iar interdicția ar urma să intre în vigoare între 1 aprilie 2027 și 1 aprilie 2030.

Reacții din partea GBGB și organizațiilor pentru protecția animalelor

GBGB s-a opus constant acestei inițiative și a susținut că o industrie bine reglementată poate asigura standarde adecvate de bunăstare pentru animale.

În motivarea deciziei, judecătorii Lord Justice Lewis și Mr Justice Chamberlain au precizat: „Având în vedere că proiectul de lege se află în mod valid în fața Senedd-ului și, mai ales, că a parcurs deja etapele legislative, analizarea unei plângeri care invocă vicii procedurale din faza pre-legislativă ar reprezenta, în opinia noastră, o intervenție nepermisă în activitatea parlamentului și ar contraveni principiului separației puterilor în stat.”

Mark Bird, directorul executiv al GBGB, a declarat că hotărârea „pare să se bazeze pe argumente de natură pur academică”.

El a adăugat că organizația analizează toate opțiunile disponibile pentru a continua lupta împotriva legislației, inclusiv posibilitatea unui apel, și speră ca viitorul guvern din Cardiff Bay să abroge această lege, pe care o consideră defectuoasă.

Coaliția Cut the Chase – din care fac parte organizații precum Blue Cross, Dogs Trust, Greyhound Rescue Wales, Hope Rescue și RSPCA Cymru – a subliniat că acțiunea guvernului galez vine după ce zeci de mii de oameni au semnat o petiție care susține eliminarea treptată a curselor de ogari.

Reprezentanții coaliției au mai arătat că majoritatea membrilor Senedd-ului a votat în favoarea proiectului de lege în această săptămână și că decizia instanței confirmă direcția corectă.