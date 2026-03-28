În noaptea de 28 spre 29 martie, ceasurile se vor da înainte cu o oră, odată cu trecerea la Ora de Vară. Dacă oamenii resimt adesea efecte precum tulburări de somn sau întârzieri dimineața, animalele de companie pot fi și ele afectate.

Experții avertizează că animalele care urmează un tratament medicamentos strict sau au o rutină zilnică fixă sunt mai vulnerabile la efectele schimbării orei. David Martin, director de bunăstare animală la IVC Evidensia, explică:

Animalele prosperă în cadrul unei rutine, iar chiar și mici schimbări le pot afecta. Deoarece ceasurile se dau înainte, este important ca proprietarii să le pregătească din timp pe animalele lor, pentru a reduce riscurile sezoniere și anxietatea de separare.

Martin recomandă trei pași esențiali pentru ca animalele să se adapteze mai ușor la trecerea la ora de vară.

Pași esențiali pentru adaptarea animalelor la ora de vară

Medicamentele

Unele animale au nevoie de tratamente la ore exacte, iar dispariția unei ore peste noapte poate crea confuzie. Expertul recomandă să verificați cu veterinarul dacă este nevoie de ajustarea programului de administrare a medicamentelor, mai ales în cazul animalelor cu diabet care primesc insulină, notează Devon Live.

Chiar și mici modificări ale orei de administrare a insulinei pot influența eficiența tratamentului.

Orele de masă

Trecerea la ora de vară poate face ca animalele să simtă un oarecare dezechilibru, similar cu cel resimțit de oameni. Pentru a preveni confuzia, este recomandat să ajustați treptat programul de hrănire înainte de schimbarea orei.

Martin sugerează:

Mută mesele cu 10–15 minute mai devreme în fiecare zi, astfel încât, la momentul schimbării, animalul să fie deja obișnuit cu noul program. Această tranziție blândă menține animalele relaxate și fericite.

Atenție în aer liber

Începutul Orei de Vară aduce mai multă lumină și temperaturi mai ridicate, ceea ce încurajează petrecerea timpului în aer liber. Totuși, primăvara poate veni și cu anumite riscuri pentru animale.

Martin atrage atenția asupra insectelor, precum viespi și albine, care pot înțepa animalele. Unele rase sunt mai sensibile la căldură și pot face insolație, deci recunoașterea semnelor de avertizare este crucială.

De asemenea, melcii și limacșii pot fi purtători ai parazitului pulmonar, periculos pentru animalele de companie.

Proprietarii trebuie să se asigure că animalele primesc tratamente preventive regulate, cum ar fi comprimate sau soluții spot-on, pe tot parcursul anului, dar mai ales în lunile calde.