Zeci de câini costumați au participat la parada câinilor la Carnavalul de la Rio de Janeiro. Blănoșii au defilat alături de stăpânii lor, costumați în diverse personaje, precum prințese sau super eroi.

Parada câinilor la Carnavalul de la Rio de Janeiro

Cățeii s-au adunat sâmbătă pe străzile din Rio de Janeiro și au defilat costumați, în timp ce stăpânii lor au dansat, dar au și protestat împotriva cruzimii față de animalele de companie. Aceștia au avut la dispoziție mâncare bună, gustări, apă și muzică samba.

Cunoscutul Blocao, un eveniment tradițional din timpul celei mai mari petreceri stradale din Brazilia, celebrează animalele de companie din întreaga țară. Evenimentul, organizat în cartierul Barra da Tijuca, în partea de est a orașului, a fost plin de culoare și distracție, în ciuda căldurii.

„Câinii fac parte din familiile noastre. Familiile vin la o petrecere stradală dedicată câinilor pentru că e dulce, veselă și iubitoare. Când suntem triști acasă, ei sunt alături de noi, sunt și ei triști. Acum că suntem fericiți, trebuie să fie și ei fericiți. Așa că avem grijă de lăbuțele lor, le păstrăm apă pentru ca și ei să fie confortabili și în siguranță”, a spus, potrivit thestar.com, Marco Antonio Marinho, organizatorul principal al evenimentului.

Omagiu pentru Orelha, cățelușa ucisă de adolescenți

Termenul de „Blocao” este o combinație între „bloco”, care înseamnă petrecere stradală, și „cao” care înseamnă câine în limba portugheză. Evenimentul este unul ce are loc de mai bine de 20 de ani, astfel că șoferii claxonează în semne de susținere a celor ce protestează prin voie bună față de cruzimile împotriva animalelor.

Anul acesta, mai mulți participanți au fluturat panglici albe și au cântat un cântec în semn de omagiu pentru Orelha, cățelușa bătută până la moarte de un grup de adolescenți. Unul dintre agresori, în vârstă de 15 ani, a fost dus într-un centru pentru minori.

