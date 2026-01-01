În sudul Greciei, mai exact pe insula Syros, există un loc unic unde iubitorii de pisici pot trăi câteva luni fără să plătească chirie, câtă vreme au grijă de pisicile de acolo. Este vorba despre un adăpost special amenajat, cu zeci de feline care trăiesc libere, în grădini cu măslini și terase scăldate în soare. Voluntarii primesc cazare, liniște și priveliști de neuitat spre Marea Egee.

Programul Syros Cats

Totul este posibil cu ajutorul unui program desfășurat de o organizație caritabilă. Astfel, doritorii se pot înscrie pe site-ul https://syroscats.com/, la secțiunea voluntari și primesc în schimb cazare gratuită într-o cameră și mic dejun. Iar durata șederii poate fi și de câteva luni.

Activitățile voluntarilor

Dincolo de peisajele unice și de șansa de a petrece o vacanță de neuitat, activitatea zilnică este una simplă: hrănirea pisicilor, administrarea medicamentelor când este nevoie și supravegherea lor, astfel încât animalele să fie în siguranță. Unele pisici sunt sociabile și vin singure să fie mângâiate, altele privesc de la distanță. Dar toate felinele depind de grija celor care locuiesc acolo. Munca implică aproximativ 5 ore pe zi, 5 zile pe săptămână, ceea ce înseamnă că rămâne suficient timp și pentru explorarea împrejurimilor ori momente frumoase la malul mării. Candidații perfecți sunt adulți de peste 25 de ani, dornici să ajute și mari iubitori de feline.

Iubitorii de pisici, răsfățați în Paradisul din Syros

Pentru cei care ajung voluntari, experiența este cu totul specială: zile cu aer cald, soare care se revarsă peste case albe, liniște pe care doar o insulă o poate oferi și prezența constantă a pisicilor care se plimbă printre curți. Mulți spun că această perioadă devine o pauză adevărată de la agitația orașelor.

70 de pisici, în sanctuar

În prezent, sanctuarul de pe insula Syros adăpostește aproximativ 70 de feline fără stăpân. Ele sunt aduse aici, îngrijite, hrănite și tratate de diferite afecțiuni. De asemenea, sunt sterilizate, vaccinate și microcipate. Cu toate sunt disponibile și pentru adopție, iar organizația se oferă chiar să trimită felinele către noile familii, oriunde s-ar afla acestea. Și turiștii care ajung pe insulă sunt invitați să viziteze locul, să socializeze cu pisicile și, de ce nu, să doneze pentru îngrijirea lor.