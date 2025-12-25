Pastila de slăbit pentru pisici devine realitate. Oamenii de știință au găsit formula care ar putea prelungi viața animalelor de companie

Pisicile dolofane, ale căror fotografii și videoclipuri ajung în mediul online, devin adesea superstaruri virale. Oricât de adorabile ar fi aceste feline plinuțe, excesul de greutate le pune în pericol calitatea vieții și poate agrava mai multe afecțiuni, cum ar fi artrita și diabetul.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Din păcate, obezitatea la pisici reprezintă o problemă tot mai mare. „Probabil 50% dintre pisicile consultate în clinicile veterinare sunt supraponderale, dacă nu chiar obeze”, spune Carolyn McDaniel, lector în științe clinice la Facultatea de Medicină Veterinară a Universității Cornell.

Pastila de slăbit pentru pisici intră în teste clinice

Compania farmaceutică OKAVA, cu sediul în San Francisco, lucrează la o posibilă soluție. Recent, OKAVA a anunțat că a început un studiu clinic pentru OKV-119, un implant minuscul care eliberează lent un medicament GLP-1 pentru controlul greutății pisicilor. Prima pisicuță din studiu a fost dozată cu succes, potrivit unui comunicat de presă.

GLP-1, o categorie de medicamente sub denumiri precum Ozempic și Zepbound, este cunoscut pentru stimularea pierderii în greutate. Medicamentele imită un hormon natural numit peptidă-1 asemănătoare glucagonului (GLP-1), care este produs de intestin după masă și declanșează senzația de sațietate, încetinește digestia și ajută la reglarea zahărului din sânge. La oameni, GLP-1 a fost, de asemenea, eficient pentru afecțiuni precum diabetul de tip 2, bolile de rinichi și apneea în somn.

Ce este OKV-119

Cât despre pisici, „deficitul caloric sau postul ajută la prelungirea duratei de viață și îmbunătățirea sănătății metabolice. Dar este și greu de ținut”, susține Michael Klotsman, CEO al OKAVA.

„OKV-119 este conceput pentru a imita multe dintre efectele fiziologice ale postului – sensibilitate îmbunătățită la insulină, masă de grăsime redusă și metabolism energetic mai eficient – fără a necesita schimbări semnificative în rutinele de hrănire sau perturbarea legăturii om-animal care se concentrează adesea în jurul alimentelor”, a explicat el.

OKV-119 este un implant minuscul care poate fi introdus sub pielea pisicii în timpul unei vizite la veterinar. Pe o perioadă de până la șase luni, acesta eliberează o doză constantă de exenatidă – primul agonist GLP-1 aprobat de Administrația pentru Alimente și Medicamente din SUA (FDA) pentru diabetul de tip 2 încă din 2005.

Rezultate așteptate în 2026

Noul studiu, denumit MEOW-1 pentru „controlul pisicilor supraponderale cu OKV-119”, este primul de acest fel privind pierderea în greutate cu GLP-1 la pisici sau câini, potrivit OKAVA. Compania intenționează să înscrie cel puțin 50 de pisici și două treimi dintre acestea să primească implantul GLP-1, scrie New York Times. Cercetătorii vor urmări progresul pisicilor trei luni, după care proprietarii pot alege să prelungească participarea animalelor de companie cu încă trei luni. Rezultatele sunt așteptate vara viitoare.

Per total, studiul își propune să testeze siguranța, tolerabilitatea și eficacitatea implantului la pisicile domestice supraponderale. OKAVA afirmă că implantul ar putea avea implicații „profunde” pentru diabet, boli renale, îmbătrânire sănătoasă și longevitate, pe lângă pierderea în greutate.

Thomas Lutz , fiziolog veterinar la Universitatea din Zurich, care a investigat medicamentele GLP-1, vede „beneficii clare” în utilizarea medicamentelor la animale. „Cred că ceea ce lipsește cu adevărat sunt studiile clinice la scară largă”. Studiile anterioare au arătat rezultate promițătoare privind medicamentele la animalele de companie, suficiente pentru ca unii medici veterinari să prescrie pisicilor GLP-1.