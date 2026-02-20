Administrația pentru Alimente și Medicamente din SUA (FDA) a aprobat oficial KBroVet, tabletele masticabile cu bromură de potasiu, pentru controlul crizelor la câinii cu epilepsie idiopatică. Acest tratament este destinat administrării orale zilnice și este disponibil doar pe bază de prescripție veterinară, pentru a asigura un diagnostic corect și monitorizare regulată.

Pastilele masticabile cu bromură de potasiu pentru câinii cu epilepsie

Tabletele masticabile sunt eliberate exclusiv pe rețetă pentru a reduce riscul de intoxicație cu bromură. Nivelurile ridicate de bromură pot afecta sistemul nervos al câinilor, provocând simptome precum: depresie, modificări de comportament, ataxie (probleme de coordonare), slăbiciune, paralizie parțială a membrelor posterioare, dilatarea pupilelor, stare de stupefacție sau chiar comă, notează Veterinary Practice News.

Veterinarii recomandă, de asemenea, să evite schimbările bruște în alimentație, care pot influența nivelul de bromură și controlul crizelor.

KBroVet a primit aprobare condiționată din partea FDA în ianuarie 2021, în cadrul programului extins de aprobare condiționată destinat medicamentelor care răspund unor nevoi medicale serioase sau neacoperite. După patru reînnoiri anuale, producătorul Pegasus Laboratories a furnizat suficiente date privind eficacitatea medicamentului pentru a obține aprobarea completă.

Pentru stăpânii de câini cu epilepsie, această aprobare reprezintă un pas important în gestionarea zilnică a crizelor și oferă o opțiune de tratament sigură și monitorizată.