HEALTHY LIFE

Pastilele masticabile cu bromură de potasiu, aprobate în SUA pentru câinii cu epilepsie

Claudiu Surmei 20 februarie 0 comentarii
Câine consultat de un medic veterinar, pastile pe masă. Sursa foto: Freepik

Administrația pentru Alimente și Medicamente din SUA (FDA) a aprobat oficial KBroVet, tabletele masticabile cu bromură de potasiu, pentru controlul crizelor la câinii cu epilepsie idiopatică. Acest tratament este destinat administrării orale zilnice și este disponibil doar pe bază de prescripție veterinară, pentru a asigura un diagnostic corect și monitorizare regulată.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro:

- articolul continuă mai jos -

Pastilele masticabile cu bromură de potasiu pentru câinii cu epilepsie

Tabletele masticabile sunt eliberate exclusiv pe rețetă pentru a reduce riscul de intoxicație cu bromură. Nivelurile ridicate de bromură pot afecta sistemul nervos al câinilor, provocând simptome precum: depresie, modificări de comportament, ataxie (probleme de coordonare), slăbiciune, paralizie parțială a membrelor posterioare, dilatarea pupilelor, stare de stupefacție sau chiar comă, notează Veterinary Practice News.

Veterinarii recomandă, de asemenea, să evite schimbările bruște în alimentație, care pot influența nivelul de bromură și controlul crizelor.

KBroVet a primit aprobare condiționată din partea FDA în ianuarie 2021, în cadrul programului extins de aprobare condiționată destinat medicamentelor care răspund unor nevoi medicale serioase sau neacoperite. După patru reînnoiri anuale, producătorul Pegasus Laboratories a furnizat suficiente date privind eficacitatea medicamentului pentru a obține aprobarea completă.

Pentru stăpânii de câini cu epilepsie, această aprobare reprezintă un pas important în gestionarea zilnică a crizelor și oferă o opțiune de tratament sigură și monitorizată.

  • Claudiu Surmei este redactor-șef la Pets&Cats și iubitor declarat de pisici. Are o felină salvată de pe stradă și scrie cu pasiune despre tot ce ține de animalele de companie — de la adopții și hrană, până la legislație și povești care inspiră. Vine din presa clasică, cu ani de experiență în redacții de sport și actualitate (Antena 3, Prima TV, Telekom Sport, Orange Sport, Prima Sport, Mediafax), dar și cu articole publicate în ProSport, Gândul și Ziarul Financiar. Crede că jurnalismul poate schimba lucruri — inclusiv în viața animalelor.

    Vezi toate articolele

Sursa foto: Freepik

, ,

By Claudiu Surmei

Claudiu Surmei este redactor-șef la Pets&Cats și iubitor declarat de pisici. Are o felină salvată de pe stradă și scrie cu pasiune despre tot ce ține de animalele de companie — de la adopții și hrană, până la legislație și povești care inspiră. Vine din presa clasică, cu ani de experiență în redacții de sport și actualitate (Antena 3, Prima TV, Telekom Sport, Orange Sport, Prima Sport, Mediafax), dar și cu articole publicate în ProSport, Gândul și Ziarul Financiar. Crede că jurnalismul poate schimba lucruri — inclusiv în viața animalelor.

Related Post

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *