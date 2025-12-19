Patru tineri ingineri din Marea Britanie, iubitori de animale, locuiau împreună într-o casă închiriată și visau să adopte un câine. Planurile le-au fost însă spulberate de proprietar, care le-a interzis animalele de companie. Când părea că nu mai au nicio șansă, în viața lor a apărut un câine prietenos din rasa Sheprador.

O scrisoare venită la momentul potrivit

Potrivit publicației Mirror, tinerii au găsit în fața casei un Sheprador care plângea după atenție. Shepradorul este un câine rezultat din încrucișarea raselor Labrador Retriever și Ciobănesc German. Văzând că patrupedul venea zilnic la ușa lor, cei patru colegi au avut o idee: să-i scrie stăpânului o scrisoare în care să-i ceară permisiunea de a-l plimba.

„Suntem patru ingineri care s-au mutat recent în zonă… Într-o zi am observat un prieten cu patru picioare care se uita la noi pe fereastră”, au scris tinerii în scrisoare. „Dacă vreodată aveți nevoie ca cineva să îl/o plimbe, o vom face cu mare plăcere. Dacă vreodată vă plictisiți (știm că nu se va întâmpla niciodată, dar putem visa), suntem mai mult decât fericiți să avem grijă de el/ea.”

Răspunsul a venit imediat, iar astfel au aflat mai multe despre câinele care îi vizita zilnic. „Dragii mei băieți, ce bucurie a fost să primesc scrisoarea voastră! Am doi ani și patru luni… Vin inițial din Cipru, dar Chris și Sarah m-au salvat dintr-o cușcă din ‘hotelul pentru căței’!” Biletul a fost semnat cu numele cățelușei, Stevie, și cu amprenta lăbuței.

La scurt timp după, cei patru tineri au aranjat o întâlnire oficială cu Stevie, moment care a fost distribuit pe rețelele sociale. Povestea lor a devenit virală, internauții fiind emoționați atât de gestul inginerilor, cât și de „răspunsul” cățelușei Stevie.

Deși au trecut câțiva ani de la întâmplare și tinerii s-au mutat din fosta chirie, Stevie trăiește în continuare cu stăpânii ei și are un cont de Instagram, unde a strâns peste 80.000 de urmăritori.

