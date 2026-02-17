Creatorii TelePaws – platformă românească de telemedicină veterinară – organizează evenimentul PAW-vești cu și despre animăluțe. Prima ediție dintr-o serie de întâlniri interactive în care vor avea loc discuții deschise despre emoțiile, comportamentul și nevoile reale ale animăluțelor de companie va avea loc în Cluj-Napoca, în incinta centrului comercial Iulius Mall.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

PAW-vești cu și despre animăluțe, în Cluj-Napoca

Tema primei ediții este „Suntem Universul lor? Ce înseamnă iubirea pentru un câine sau o pisică?” și va aborda diverse teme de discuție, printre care diferența între iubire și dependență, atașamentul și modul de comunicare al animalelor, ce înseamnă o relație sănătoasă om-animal și care sunt principalele greșeli făcute din prea multă iubire.

„Ce explorăm împreună (pe înțelesul tuturor):

Iubire, afecțiune, atașament, dependență – ce înseamnă fiecare și cum le exprimă câinii și pisicile prin comportament.

Antropomorfizarea – când proiectăm prea mult asupra lor și cum recunoaștem limitele sănătoase.

Responsabilitatea ca formă de grijă matură – greșeli frecvente făcute din iubire și cum le evităm; întrebări esențiale înainte de adopție.

Cum construim o legătură profundă cu un pui – încredere, siguranță, limite sănătoase și semnele unei relații echilibrate”, se arată în descrierea evenimentului anunțat pe pagina de Facebook a companiei.

Speaker al acestui eveniment va fi Prof. Dr. Alina Simona Rusu, biolog și psiholog la Universitatea din Zurich, Profesor și coordonator al Laboratorului de Cercetare a Interacțiunii Om-Animal, USAMV Cluj-Napoca și responsabil academic pentru masteratul internațional Ethology & Human-Animal Interaction.

Moderatorul ediției va fi medicul Grigore Ioan Felecan, membru al TelePaws, care va ghida discuția, cu focus pe întrebările publicului și pe aplicabilitatea practică a informațiilor oferite.

Acest eveniment interactiv – ce va avea loc sâmbătă, 21 februarie, între ora 10:00 și 12:00 – va servi drept ajutor atât posesorilor de animale de companie, cât și celor care își doresc în viitor să adopte sau pur și simplu celor care își doresc să înțeleagă mai bine lumea necuvântătoarelor.

Citește și: