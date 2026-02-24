CAI

Performanță pentru Herghelia Sâmbăta la un concurs internațional din Ungaria. Armăsarii Romsilva au obținut un loc de frunte (FOTO)

Raluca Alexe 24 februarie 0 comentarii
Atelajul Romsilva, format din doi cai albi, în timpul competiției din Ungaria sursa foto: Facebook - Hergheliile Romsilva/Peter Boglarka

Herghelia Sâmbăta, unitate aflată în subordinea Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva, a obținut o performanță greu de egalat la concursul internațional de la Hortobágy, Ungaria.

Competiția a reunit numeroase echipe puternice din mai multe țări, printre care și România, care a fost reprezentată de două atelaje. Dintre acestea, doar cel condus de sportivul și antrenorul Racozi Gergo a aparținut Hergheliei Sâmbăta, unitate aflată în subordinea Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva, prin Direcția de Creștere, Exploatare și Ameliorare a Cabalinelor.

Atelajul format din armăsarii Pluto XXVIII-1 și Tulipan XXII-3, a obținut un onorant loc 7 din 43 de atelaje participante la concursul de sală desfășurat la Hortobágy.

Potrivit unei postări a Romsilva pe pagina de Facebook, acest rezultat confirmă valoarea genetică, pregătirea și potențialul de competiție al armăsarilor Pluto XXVIII-1 și Tulipan XXII-3, dar și profesionalismul echipei care îi antrenează. Clasarea în primele zece poziții într-o competiție cu 43 de atelaje înscrise și prezentate la start, reprezintă o performanță importantă încă de la începutul sezonului competițional.

Herghelia Sâmbăta nu este străină de aceste concursuri, continuând astfel tradiția participării la competiții internaționale și promovarea cailor crescuți în România. Se demonstrează prin rezultatele obținute că pasiunea, munca și respectul pentru aceste animale nobile dau rezultate pe plan european.

sursa foto: Facebook - Hergheliile Romsilva/Peter Boglarka

Raluca Alexe este editor la Pets&Cats și se declară o iubitoare de viață, dar și de vieți. Parcursul ei profesional a pornit de la presa mondenă (WowBiz, SpyNews), ajungând să scrie cu plăcere despre animăluțele din toată lumea. A trecut prin mai multe redacții, printre care Național TV (reporter), România TV sau Fanatik (redactor) și crede cu tărie că o bună informare poate vindeca cele mai mari defecte ale oamenilor.

