Ediția a 15-a PetExpo aduce în prim-plan la Romexpo cele mai noi produse, tehnologii și servicii dedicate animalelor de companie. Vizitatorii vor descoperi noutăți pe piața din România, de la hrană premium, diete formulate pentru nevoi specifice si suplimente pentru susținerea sănătății, la produse inovatoare pentru îngrijirea zilnică, gadget-uri si servicii de cazare, dresaj sau grooming. Expozanții vor oferi mostre gratuite și prețuri speciale valabile exclusiv pe durata târgului, oferind publicului ocazia să testeze noutățile și să aleagă informat soluțiile potrivite pentru animalele lor.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

În sprijinul unei îngrijiri corecte și moderne, la PetExpo vizitatorii au acces la soluții smart și la cele mai noi dispozitive hi-tech, de la litiere și hrănitoare automate până la aplicații mobile care simplifică gestionarea sănătății și a programului zilnic al animalelor.

În plus, serviciile de asigurări pentru animale de companie completează această abordare responsabilă, oferind protecție financiară în situații neprevăzute.

Componenta medicală este susținută prin consultații veterinare oftalmologice gratuite oferite la standul Facultății de Medicină Veterinară din cadrul USAMV, precum și prin seminare și workshop-uri susținute de specialiști din domeniu, dresori, crescători, medici sau psihologi.

Energie, competiții și experiențe memorabile

PetExpo înseamnă energie, răsfăț, socializare și momente memorabile. Arena PetExpo va găzdui demonstrații de dresaj, prezentări de rase canine, feline și exotice, momente de adopție, dar și numeroase concursuri cu premii pentru toți participanții.

ZooPoint Challenge pune la dispozitia cățeilor energici un traseu de agilitate unde își pot demonstra abilitățile pe întreaga durată a evenimentului.

Instapet Corner devine locul unde comunitatea online prinde viață, prin sesiuni de Meet & Greet și Photo Corner alături de petfluenceri. În zona Photo Studio, animăluțele beneficiază de ședințe foto profesionale gratuite, iar la Beauty Salon pot avea parte de sesiuni de styling realizate de groomeri profesioniști.

Bilete și program

Prețul unui bilet este de 30 lei, iar biletul redus (pentru elevi, studenți și pensionari) costă 15 lei. Copiii până la 8 ani beneficiază de acces gratuit. În plus față de biletele de o zi, PetExpo România 2026 pune la dispoziția vizitatorilor exclusiv online abonamente pentru ambele zile ale târgului.

Program:

Sâmbătă, 14 martie: 10:00 – 19:00

Duminică, 15 martie: 10:00 – 18:00

Ultimul acces este permis cu minimum o oră înainte de închidere.

Timp de două zile, PetExpo 2026 aduce împreună branduri, specialiști și mii de iubitori de animale, într-un eveniment care combină grija, tehnologia și bucuria de a fi alături de cei mai buni prieteni ai noștri.

Pets&Cats este partenerul media al evenimentului.