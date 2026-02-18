Piața produselor pentru animale de companie din America Latină este în plină expansiune și se estimează că va ajunge la 18,88 miliarde de dolari până în 2033, potrivit unui raport recent al IMARC Group. Această creștere rapidă, cu o rată anuală compusă de 5,79% între 2025 și 2033, este alimentată de creșterea numărului de animale de companie și de veniturile disponibile în creștere.

Ce impulsionează piața

Creșterea pieței este determinată de mai mulți factori:

Numărul tot mai mare de animale de companie , în special câini, care domină piața.

Veniturile disponibile în creștere , care permit proprietarilor să investească în hrană premium, îngrijire și servicii veterinare.

Conștientizarea tot mai mare a sănătății și bunăstării animalelor , ceea ce duce la cerere pentru produse specializate și servicii veterinare avansate.

Tendințele actuale includ diete personalizate în funcție de rasă, suplimente pentru sănătate și soluții high-tech, cum ar fi zgărzi inteligente pentru câini cu tehnologie AI.

Segmentele pieței

După tipul animalului

Câinii reprezintă segmentul dominant, datorită ratei mari de adopție și a modului în care sunt percepuți ca membri ai familiei. Cererea pentru hrană premium, servicii de grooming și sănătate veterinară este foarte ridicată.

Pisicile, peștii și alte animale de companie reprezintă segmente mai mici, notează Pet Food Industry.

După canalul de distribuție

Magazine fizice, supermarketuri și clinici veterinare : oferă servicii personalizate și produse disponibile imediat.

Comerțul online : crește rapid datorită confortului, prețurilor competitive și abonamentelor pentru produse de pet care.

După țară

Brazilia : Piața este condusă de rate ridicate de deținere a animalelor și creșterea cheltuielilor consumatorilor. Urbanizarea și „umanizarea” animalelor încurajează cererea pentru produse premium.

Mexic : Creșterea adopțiilor și extinderea clasei de mijloc stimulează cererea pentru produse de calitate, cu acces facil prin e-commerce.

Argentina : Legăturile culturale puternice cu animalele susțin cererea pentru hrană și produse de îngrijire accesibile, cu o trecere graduală către opțiuni premium.

Columbia : Creștere influențată de urbanizare și adopții în creștere, cu o orientare către produse premium și sustenabile.

Chile și Peru : Urbanizarea și creșterea conștientizării sănătății animalelor impulsionează cererea pentru hrană și produse de îngrijire de calitate.

Alte țări din America Latină : Dezvoltare constantă datorită creșterii deținătorilor de animale și urbanizării.

Perspective regionale

Brazilia rămâne cea mai mare piață din America Latină, cu rate ridicate de deținere a animalelor și cheltuieli tot mai mari pentru hrană, îngrijire și sănătate. „Umanizarea” animalelor de companie stimulează în continuare cererea pentru produse premium.

Dezvoltări recente

În mai 2024 , Nestlé Purina a anunțat extinderea cu 200 de milioane franci elvețieni a fabricii sale de hrană pentru animale din Silao, Mexic, adăugând linii de hrană umedă și uscată și devenind cea mai mare unitate de acest fel din America Latină.

În aprilie 2024 , Adimax a deschis o nouă unitate de producție în Feira de Santana, Bahia, Brazilia, crescând capacitatea de producție și consolidând poziția pe piața braziliană a hranei pentru animale.

Peru a introdus în 2025 reglementări privind siguranța animalelor, incluzând certificarea sănătății, vaccinări, microcipuri și inspecții pentru animalele care intră în țară.

Jucători cheie pe piață

Printre cei mai importanți jucători din industria pet din America Latină se numără: Nestlé Purina Petcare, Mars Petcare, Colgate-Palmolive și Adimax.