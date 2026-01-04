Pierdută în sălbăticie și întoarsă miraculos acasă. Povestea pisicii Shadow care a supraviețuit cinci luni departe de familie

O pisică dispărută într-o zonă îndepărtată din nord-estul provinciei Columbia Britanică (Canada) s-a întors acasă, la familia sa din Oklahoma, cinci luni mai târziu. Reuniunea a fost posibilă datorită locuitorilor din Fort St. John, Christine Sutherland și Bruce Kosugi, care l-au găsit pe Shadow luna trecută lângă Parcul Liard Hot Springs.

Revederea a fost „un vis devenit realitate”, a spus Sutherland.

Shadow a dispărut în iulie, în timp ce stăpânul ei, Jeremy Barton, călătorea în interes de serviciu prin nordul provinciei Columbia Britanică.

Sutherland și Kosugi au găsit-o și, după ce au auzit povestea lui Shadow, s-au oferit să ducă felina cu mașina aproximativ opt ore de la Liard la Fort St. John. Apoi au aranjat să zboare la Winnipeg.

Barton a condus din Oklahoma spre nord pentru a-i întâlni la jumătatea drumului în Winnipeg, dar chiar și acea ultimă porțiune a fost o provocare. Un viscol l-a blocat ore întregi în zăpada din Minnesota, potrivit CBS News.

„Din fericire, un ofițer de poliție a putut să mă ajute și am reușit să punem mâna pe camionul de tractare ca să vină să mă scoată afară”.

Vremea rea a întârziat reuniunea și l-a împiedicat pe Barton să o întâlnească personal pe Sutherland înainte să zboare înapoi acasă, în Fort St. John. Angajații hotelului unde fusese cazată Sutherland au avut grijă de pisică până la sosirea lui Barton.

Când cei doi s-au revăzut, momentul nu a fost cel așteptat. „Din păcate, cred că a gândit ceva de genul: «Cine e tipul ăsta?»”. Dar situația s-a schimbat până la ora de culcare. „Înainte să-l pierd, îi plăcea să-și frece capul de pielea mea”, a spus Barton. „S-a ridicat în pat și a început să facă asta din nou”.

Barton spune că Shadow pare mai slab, dar este sănătos: „E în formă. Presupun că a reușit cumva să supraviețuiască, probabil cu rozătoare sau gunoaie, cine știe?”.

Deși Barton, Sutherland și Kosugi încă nu s-au întâlnit personal, simt că au legat o prietenie frumoasă. „Este o modalitate excelentă de a-ți întemeia o familie”, a glumit Sutherland. „A fost ca un dar să pot ajuta”.